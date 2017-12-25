25 человек, которые встречают Новый год с юмором

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Рождество и Новый год немыслимы без елок, конкурсов, подарков, открыток для семьи и друзей и прочих праздничных атрибутов. И если одни люди предпочитают встречать Новый год тихо и мирно, сидя у телевизора, то другие делают это с юмором и фантазией. AdMe.ru предлагает вам посмотреть на 25 выдумщиков, которые мастерски умеют создавать себе и другим праздничное настроение.

«Моя подруга не унывает»

Фотосессия потерпела фиаско

Это не единственный «удачный» кадр, остальные вы найдете здесь.

«Я была одинока всю свою жизнь»

И в этом году тоже, что подтверждается новой открыткой.

«Шлю эти открытки друзьям и родным с 2008 года, потому что меня заставила мама»

Другие открытки весельчака Джона вы можете увидеть тут.

«Превратила свои волосы в елку для конкурса костюмов в офисе и победила»

«Вот мой приз»

«При разводе мне достался кот. Веселого Рождества!»

Как известно, Билл Гейтс — потрясающий «тайный Санта». В 2017 году он снова отличился

Другие фото его подарков здесь.

«Идеальное фото. Спасибо, Санта!»

«Одинокое Рождество моей очень одинокой сестры»

Если судить по другим открыткам, которыми поделился ее брат, то девушка ищет пару уже не первый год. Но мы надеемся, что она все-таки нашла свой идеал.

«Взял своего 10-летнего ретривера Беллу в офис в праздничном ошейнике»

Парень потерял руку, а девушка пережила мастэктомию. Но они не утратили чувство юмора

Кому-то приелись пряничные домики, и они построили звездный разрушитель

«Босс и я приняли участие в конкурсе на самый уродливый свитер»

Похоже, эта семья обожает ретро. Просто представьте, что на заднем плане у них играет Def Leppard

Другие открытки этой веселой семьи вы найдете тут.

«Купили с мужем эту «недоелку‟ и превратили ее в шедевр»

«Кто-то сфотографировал меня на вечеринке у моей невесты и сделал такую открытку»

«Жена позвонила мне и сказала, что сделала самую лучшую фотографию для рождественской открытки»

«Самый брутальный Санта, которого я когда-либо видел»

«На Рождество жене моего брата подарили легинсы со Стивом Бушеми»

«Пусть твой чулок с подарками будет полон, а бак с отходами пуст. С любовью, дядя Рэнди»

Дядюшка пародирует сцену из фильма «Рождественские каникулы». Если вы его никогда не смотрели, то сейчас самое время.

Борис фон Коттен со своим человеком готовятся отпраздновать Рождество

«Открытка от работников нашей местной пиццерии»

Елка с желаниями в педагогическом вузе

«Наша рождественская открытка вышла круче, чем мы ожидали»

«100%-я случайность. Когда собаки уже были готовы фотографироваться, кошка подошла и села рядом»

Если у вас, как и у этих людей, есть забавные рождественские или новогодние фотографии, не стесняйтесь делиться ими в комментариях. Давайте радоваться вместе!