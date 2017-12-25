25 человек, которые воссоздали чужие образы даже лучше оригинала

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Некоторые люди явно почем зря тратят свой актерский талант — так круто у них получается примерить на себя чей-нибудь образ. Источником для вдохновения может стать что угодно: случайно увиденная фотография, кадр из фильма или полотно известного художника. Мы в AdMe.ru собрали несколько достойных работ от настоящих профессионалов перевоплощений. А вам слабо?

«Увидел этот снимок и решил воссоздать его во время поездки в Афганистан»

Этому малышу всего 1,5 года, но он уже уделал своего дядю

«Однажды мы с друзьями немного выпили и решили воссоздать это полотно. Хочется верить, что у нас вышло круто»

Строители из Чикаго воссоздали известный снимок «Обед на небоскребе»

«Я, мой парень и наш кот воссоздаем сцены из известных фильмов»

«Наконец-то смогла повторить фотографию своего мужа, когда забеременела»

«Во время медового месяца у моей жены была задача сделать классные фотки для Instagram, а у меня — тщательно их повторить»

Этой девушке не нужно прилагать много усилий, чтобы стать куклой Братц, — даже родинка на месте

Моя версия полотна «Смерть Марата»

Актриса Джейми Ли Кертис воссоздала знаменитый кадр из фильма «Психо», где сыграла ее мама, актриса Джанет Ли

«Я повторяю фотографии из Instagram знаменитостей, и иногда получается вот такое»

Папа воссоздает для дочери сцены из любимых мультфильмов и кино, делая ее главной героиней

Фотограф воссоздал картины Густава Климта, результат потрясающий

«Сидели мы с друзьями и решили воссоздать «Тайную вечерю‟. Не судите строго, это наша первая попытка»

Несложно быть Бейонсе, когда ты король перевоплощений

Кажется, родители малыша слишком увлеклись сериалами

«Вот что мы делаем в колледже, вместо того чтобы учиться»

«Дверь в ванной отеля вдохновила нас с дочерями на воссоздание постера фильма «Человеческая многоножка‟»

«Купание красного коня» на современный лад

Этого парня очень вдохновляют его собака и культовые сцены из фильмов

Работники зоопарков по всему миру вдохновились сценой из фильма «Мир юрского периода» и показали, что их работа ничуть не легче, чем у Криса Пратта

Этот бородач делает классные пародии на фотографии девушек

Неплохая «Девушка с жемчужной сережкой» вышла

Мама двоих малышей гениально повторяет вместе с детьми сцены из фильмов, номинированных на «Оскар»

И у животных перевоплощения получаются, между прочим, ничуть не хуже