25 человек, которые могли бы сделать отличный кадр, но не в этот раз

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У каждого из нас есть знакомый горе-фотограф, которому нельзя давать камеру в руки: все будет смазано, обрезано, а фокус найдется в самом неожиданном месте. Но, оказывается, даже в этом «искусстве» можно посоревноваться: каждая следующая фотография нашей подборки доказывает, что нет предела антисовершенству.

Мы в AdMe.ru отыскали настоящие бриллианты, достойные звания «Лучшее худшее фото года».

«Сфотографировал свою девушку, пока она красилась»

Когда решил заснять, как твоя кошка грациозно бегает по саду

Этой фотографией можно пытать перфекционистов

Идея для фотосессии в честь дня рождения от чудо-фотографа

«336 месяцев. Любит шампанское, ненавидит свидания в 2018-м. Вперед, тигры!»

Нет ничего важнее, чем сохранить такие трогательные моменты

Так вот что имеют в виду, когда говорят: «Извините за качество, фотографировал на тапку». Этот парень снимает на хлебушек

«Мы решили делать все, о чем нас попросит фотограф»

«Никогда не нанимайте на свадьбу фотографа дикой природы»

«Это могла бы быть лучшая фотография, которую мне удалось заснять»

«На фотосессии тебе дают только одну попытку. Зато потом предлагают разные фоны»

В поисках свежего ракурса некоторые заходят слишком далеко

Когда понимаешь, что селфи с питомцем не твое. И не его

Тот случай, когда фраза «Ты просто оказался не в том месте и не в то время» уместна как никогда

«Фотография никогда не была моей сильной стороной»

Когда попросил людей на улице тебя сфотографировать

Вероятно, фотограф болеет за другую команду

«Получили наши фотографии с помолвки»

Семейное фото, на котором ужасно все

Когда попросили портрет, но не уточнили чей

«Вот что происходит, когда фотограф забывает попросить „улыбочку“»

Кажется, тут чего-то не хватает

Подождите, кто беременна?

«Она беременна».

«Подруга попросила сфотографировать ее в бассейне»

У всех свое понятие перспективы

«Мыльный пузырь попал мне в глаз — и получилась моя любимая свадебная фотография»

А у вас есть фотографии, которые смогли бы посоревноваться с этими «шедеврами»?