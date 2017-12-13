24 повседневные вещи, какими вы их вряд ли видели

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Каждый день нас окружают сотни предметов, которые мы даже перестаем замечать, — до того они нам привычны. Но бывает, что обыкновенные вещи и явления предстают перед нами в неожиданном свете, и тогда уж мы не перестаем им удивляться.

AdMe.ru собрал те, казалось бы, обыденные предметы, которые чем-то чертовски изумили пользователей в сети, и делится поразительным с вами.