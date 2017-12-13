24 повседневные вещи, какими вы их вряд ли видели

Каждый день нас окружают сотни предметов, которые мы даже перестаем замечать, — до того они нам привычны. Но бывает, что обыкновенные вещи и явления предстают перед нами в неожиданном свете, и тогда уж мы не перестаем им удивляться.

AdMe.ru собрал те, казалось бы, обыденные предметы, которые чем-то чертовски изумили пользователей в сети, и делится поразительным с вами.

1. Снег, который лег лишь по контуру кирпичей во дворе

2. Вытянутая конфетка M&M’s

3. Макдоналдс с одной аркой

4. Квадратные пончики

5. Дерево без листьев, но с кучей яблок

6. Елка из салата

7. «Мама сделала самый крошечный попкорн в мире»

8. Не только люди украшают свои жилища

9. Перчик с идеальным градиентом

10. Легкая монета, которая не тонет в воде

11. Вот насколько светофоры на самом деле большие

12. Муравьи пьют воду

13. У змей тоже бывает детство

14. Слои дороги

15. Fanta со вкусом арбуза с солью

16. Внутри мидии — маленький наполовину съеденный краб

17. Просто пена в водовороте реки

18. Виноградинка необычной формы

19. Черная туалетная бумага

20. Ручей пересекает другой ручей

21. Замороженное яйцо без скорлупы

22. Утренний иней

23. Вот что произойдет, если поместить M&M’s в миску с водой

24. Кучерявый котенок

А какие привычные вещи в неожиданном образе находили вы?

Фото на превью unknoun/tumblr, arin32/reddit

15 На склад!
5 Комментарии
  • 13 декабря 2017
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