24 повседневные вещи, какими вы их вряд ли видели
Каждый день нас окружают сотни предметов, которые мы даже перестаем замечать, — до того они нам привычны. Но бывает, что обыкновенные вещи и явления предстают перед нами в неожиданном свете, и тогда уж мы не перестаем им удивляться.
AdMe.ru собрал те, казалось бы, обыденные предметы, которые чем-то чертовски изумили пользователей в сети, и делится поразительным с вами.
1. Снег, который лег лишь по контуру кирпичей во дворе
2. Вытянутая конфетка M&M’s
3. Макдоналдс с одной аркой
4. Квадратные пончики
5. Дерево без листьев, но с кучей яблок
6. Елка из салата
7. «Мама сделала самый крошечный попкорн в мире»
8. Не только люди украшают свои жилища
9. Перчик с идеальным градиентом
10. Легкая монета, которая не тонет в воде
11. Вот насколько светофоры на самом деле большие
12. Муравьи пьют воду
13. У змей тоже бывает детство
14. Слои дороги
15. Fanta со вкусом арбуза с солью
16. Внутри мидии — маленький наполовину съеденный краб
17. Просто пена в водовороте реки
18. Виноградинка необычной формы
19. Черная туалетная бумага
20. Ручей пересекает другой ручей
21. Замороженное яйцо без скорлупы
22. Утренний иней
23. Вот что произойдет, если поместить M&M’s в миску с водой
24. Кучерявый котенок
А какие привычные вещи в неожиданном образе находили вы?
Фото на превью unknoun/tumblr, arin32/reddit