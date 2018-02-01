24 случая, когда свадебный фотограф запечатлел нечто неожиданное

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Недели серьезной подготовки, нервы, деньги и очень много радости — вот рецепт типичной свадьбы. Чтобы она получилась на славу, необходимо сдобрить ее юмором и добавить легкого треша, совсем чуть-чуть. Это и сделали герои следующих снимков.

AdMe.ru нашел фото со свадеб, на которых запечатлено что-то пошедшее не по плану или просто забавное.

«Чуть не потерял глаз на своей свадьбе. Из-за конфетти»

«Мой друг в шлепках появился в дверях именно в тот момент, когда все ожидали увидеть там новобрачных»

«Мы с мужем по дороге на свадебную церемонию. Дорога ужасно петляла, а водитель гнал как сумасшедший. Нас обоих укачало»

Момент, когда крепко задумалась

«Коротко о свадебных фото моей сестры»

Когда молодожены не вышли ростом

Девочка-цветочница устала от этого дерьма

Этот мальчик с нею солидарен

Кажется, дети вообще ненавидят эти скучные свадьбы

В момент поцелуя молодоженов сестра жениха потеряла сознание

«Друг хотел сделать снимок в фотобудке, но как-то не задалось»

А теперь можете поцеловаться. С землей

На будущее всем девушкам: фото в прыжке и платье такой модели не сочетаются

«Солдаты из подразделения „морских котиков“ сделали из нашего снимка фотобомбу»

Таких свадебных фото — одно на миллион

Кому нужен торт, когда есть шаурма?

«Я не вовремя поправил очки»

«Свадьба моего брата. Родители любят это фото, я тоже люблю. Но по своим причинам. А еще мы любим очки и короткие стрижки»

На первый взгляд все нормально, кроме жениха в одном ботинке

«Уставшая жена заснула на полу отеля по пути в номер»

Когда чувствуешь себя чужим на чьем-то празднике жизни

«Худший гость всех времен. Она влезла во все кадры, еще и не поделилась своими фотками»

«Друг женился на Хеллоуин»

«Сестра попросила меня сохранить для нее газету, которая вышла в день ее свадьбы»