24 случая, когда свадебный фотограф запечатлел нечто неожиданное
Недели серьезной подготовки, нервы, деньги и очень много радости — вот рецепт типичной свадьбы. Чтобы она получилась на славу, необходимо сдобрить ее юмором и добавить легкого треша, совсем чуть-чуть. Это и сделали герои следующих снимков.
AdMe.ru нашел фото со свадеб, на которых запечатлено что-то пошедшее не по плану или просто забавное.
«Чуть не потерял глаз на своей свадьбе. Из-за конфетти»
«Мой друг в шлепках появился в дверях именно в тот момент, когда все ожидали увидеть там новобрачных»
«Мы с мужем по дороге на свадебную церемонию. Дорога ужасно петляла, а водитель гнал как сумасшедший. Нас обоих укачало»
Момент, когда крепко задумалась
«Коротко о свадебных фото моей сестры»
Когда молодожены не вышли ростом
Девочка-цветочница устала от этого дерьма
Этот мальчик с нею солидарен
Кажется, дети вообще ненавидят эти скучные свадьбы
В момент поцелуя молодоженов сестра жениха потеряла сознание
«Друг хотел сделать снимок в фотобудке, но как-то не задалось»
А теперь можете поцеловаться. С землей
На будущее всем девушкам: фото в прыжке и платье такой модели не сочетаются
«Солдаты из подразделения „морских котиков“ сделали из нашего снимка фотобомбу»
Таких свадебных фото — одно на миллион
Кому нужен торт, когда есть шаурма?
«Я не вовремя поправил очки»
«Свадьба моего брата. Родители любят это фото, я тоже люблю. Но по своим причинам. А еще мы любим очки и короткие стрижки»
На первый взгляд все нормально, кроме жениха в одном ботинке
«Уставшая жена заснула на полу отеля по пути в номер»
Когда чувствуешь себя чужим на чьем-то празднике жизни
«Худший гость всех времен. Она влезла во все кадры, еще и не поделилась своими фотками»
«Друг женился на Хеллоуин»
«Сестра попросила меня сохранить для нее газету, которая вышла в день ее свадьбы»
Фото на превью lkiop6/imgur