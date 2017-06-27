24 фотографии из прошлых десятилетий, на которые смотришь затаив дыхание
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать историческую ценность архивных снимков. Благодаря этим кадрам мы можем попасть в те времена, о которых могли только слышать.
AdMe.ru собрал для вас редкие снимки, за которыми скрываются не просто события, а целая история.
Последние спасательные шлюпки с «Титаника»
15 апреля 1912 г.
Уничтожение алкоголя во время сухого закона
США, 1920-е
Аль Капоне на рыбалке
7 марта 1931 г.
Перл-Харбор во время и после бомбардировки
7 декабря 1941 г.
Фестиваль «Вудсток»
16 августа 1969 г.
Машина Бонни и Клайда после засады в Биенвилле
Луизиана, США, 24 мая 1934 г.
Майкл Джексон и Пол Маккартни
19 декабря 1983 г.
Первый автомобиль Карла Бенца
Первый серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, 1886 г.
Первый в истории чемпионат мира по футболу
Уругвай, июль 1930-го
Хью Хефнер в год основания журнала Playboy
США, 1953 г.
Победа Микки Рурка на профессиональном ринге
Микки Рурк vs. Стив Пауэлл. 23 мая 1991 г.
Гетто в Польше в период Холокоста
Варшава и Лодзь, 1941 г.
Оригинальная камера Луи Дагера
Камера одного из создателей фотографии, сделанная Альфонсом Жиру, 1839 г.
Энди Уорхолл с Джоан Коллинз и Пеле
Беверли-Хиллз, апрель 1985-го / Нью-Йорк, июль 1977-го
Арнольд Шварценеггер в клубе «Студия 54»
Празднование выхода фильма «Конан-варвар», Нью-Йорк, 1982 г.
Съемки фильма Альфреда Хичкока «Психо»
США, 1960 г.
Фото на превью eastnews