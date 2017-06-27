24 фотографии из прошлых десятилетий, на которые смотришь затаив дыхание

Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать историческую ценность архивных снимков. Благодаря этим кадрам мы можем попасть в те времена, о которых могли только слышать.

AdMe.ru собрал для вас редкие снимки, за которыми скрываются не просто события, а целая история.

Последние спасательные шлюпки с «Титаника»

15 апреля 1912 г.

Уничтожение алкоголя во время сухого закона

США, 1920-е

Аль Капоне на рыбалке

7 марта 1931 г.

Перл-Харбор во время и после бомбардировки

7 декабря 1941 г.

Фестиваль «Вудсток»

16 августа 1969 г.

Машина Бонни и Клайда после засады в Биенвилле

Луизиана, США, 24 мая 1934 г.

Майкл Джексон и Пол Маккартни

19 декабря 1983 г.

Первый автомобиль Карла Бенца

Первый серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, 1886 г.

Первый в истории чемпионат мира по футболу

Уругвай, июль 1930-го

Хью Хефнер в год основания журнала Playboy

США, 1953 г.

Победа Микки Рурка на профессиональном ринге

Микки Рурк vs. Стив Пауэлл. 23 мая 1991 г.

Гетто в Польше в период Холокоста

Варшава и Лодзь, 1941 г.

Оригинальная камера Луи Дагера

Камера одного из создателей фотографии, сделанная Альфонсом Жиру, 1839 г.

Энди Уорхолл с Джоан Коллинз и Пеле

Беверли-Хиллз, апрель 1985-го / Нью-Йорк, июль 1977-го

Арнольд Шварценеггер в клубе «Студия 54»

Празднование выхода фильма «Конан-варвар», Нью-Йорк, 1982 г.

Съемки фильма Альфреда Хичкока «Психо»

США, 1960 г.

Фото на превью eastnews

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