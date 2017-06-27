24 фотографии из прошлых десятилетий, на которые смотришь затаив дыхание

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Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать историческую ценность архивных снимков. Благодаря этим кадрам мы можем попасть в те времена, о которых могли только слышать.

AdMe.ru собрал для вас редкие снимки, за которыми скрываются не просто события, а целая история.