24 фото о том, как весь мир праздновал победу 74 года назад

70 3

53

11.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

8 мая 1945 года в 2:10 по Москве диктор Юрий Борисович Левитан прочел Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а также Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая Праздником Победы». С тех пор каждую весну жители России и других стран отдают дань уважения героям войны.

AdMe.ru заглянул в исторический архив и позаимствовал оттуда несколько снимков, чтобы вспомнить, как праздновали победу во всем мире 74 года назад.

Советские солдаты пишут свои имена на стенах Рейхстага, 1945 год

Русские военнопленные поднимают американского солдата 9-й дивизии над своими бойцами после освобождения из лагеря в Эзельхайде, Германия, 1945 год

Королевская семья приветствует толпу перед Букингемским дворцом после официального объявления о капитуляции Германии, 8 мая 1945 года

Британские моряки в фонтанах на Трафальгарской площади празднуют победу, Лондон, 8 мая 1945 года

Советские и американские солдаты поют во время встречи под Грибо, Германия, май 1945 года

Парижане маршируют на площади у Триумфальной арки, размахивая флагами союзных государств, 8 мая 1945 года

Британские военнопленные после освобождения, 4 мая 1945 года

Жители Нью-Йорка празднуют новость о капитуляции Германии, Таймс-сквер, 7 мая 1945 года

Члены голландского сопротивления услышали по радио объявление о смерти Адольфа Гитлера, май 1945 года

Празднование победы на площади Пикадилли в Лондоне, 8 мая 1945 года. В центре площади — статуя Эроса, которая была заколочена для защиты от бомбардировок

Счастливые солдаты отправляются домой на поезде до Гавра, Франция, 25 мая 1945 года

Марлен Дитрих в порту Нью-Йорка целует солдата, вернувшегося домой с войны, 1945 год

Празднование Дня Победы в Ленинграде, май 1945 года

Солдаты СССР и США празднуют победу в Берлине, 1945 год

Канадский солдат и голландская девушка празднуют окончание войны, Нидерланды, 1945 год

Советские войска празднуют победу в Тиргартене, Берлин, 1945 год

Девушка из армии СССР возле дорожного знака, Берлин, 1945 год

Советские солдаты перед Рейхстагом, 1945 год

Ликующая толпа на улицах Парижа, 8 мая 1945 года

Первый салют в честь победы в Великой Отечественной войне, Москва, Красная площадь, 9 мая 1945 года

Бонус: участник штурма Рейхстага Николай Михайлович Беляев на фоне инсталляции, изображающей стены Рейхстага с надписями, которые оставили солдаты СССР, 10 марта 2015 года