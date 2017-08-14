24 фото, которые раскрывают всю суть красивой жизни в соцсетях

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Желание вызвать зависть иногда становится маниакальной потребностью современных людей, которые энергично используют соцсети, чтобы пустить пыль в глаза. Так появляются курьезные фото, которым мы в AdMe.ru не перестаем удивляться.

«Обожаю совмещать йогу и серфинг»

«Так солнечно сегодня в Нью-Йорке, что статуя Свободы едва различима»

«Наконец-то я добралась до пляжа...»

«Прикупил себе BMW»

Современные отношения

«Уже начинаю планировать очередную вечеринку в бассейне»

«Правильное питание — залог моей красоты»

«Не могу поверить, что я в Париже!»

Love story на природе

Когда она сказала, что ей нравятся кубики на животе

Чуть-чуть макияжа — и вот грудь уже «на четверочку»

Погодка здесь что надо!

Чего не сделаешь ради шикарного кадра

Аппетитные формы

За секунду до

Еле вытащил!

Женская дружба

Поле лаванды в Провансе

Отдыхаем в чудесной загородной усадьбе

«Любимый разрешил взять его машину»

«Я заслужил этот отдых»

Успел

А на что вы готовы ради красочного фото?

«Вот это я погонял! Кайф!»

E3 demos be like pic.twitter.com/B4QpUjFRuu — Genevieve (@gankstrr) February 5, 2016