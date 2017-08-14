24 фото, которые раскрывают всю суть красивой жизни в соцсетях
Желание вызвать зависть иногда становится маниакальной потребностью современных людей, которые энергично используют соцсети, чтобы пустить пыль в глаза.
Так появляются курьезные фото, которым мы в AdMe.ru не перестаем удивляться.
«Обожаю совмещать йогу и серфинг»
«Так солнечно сегодня в Нью-Йорке, что статуя Свободы едва различима»
«Наконец-то я добралась до пляжа...»
«Прикупил себе BMW»
Современные отношения
«Уже начинаю планировать очередную вечеринку в бассейне»
«Правильное питание — залог моей красоты»
«Не могу поверить, что я в Париже!»
Love story на природе
Когда она сказала, что ей нравятся кубики на животе
Чуть-чуть макияжа — и вот грудь уже «на четверочку»
Погодка здесь что надо!
Чего не сделаешь ради шикарного кадра
Аппетитные формы
За секунду до
Еле вытащил!
Женская дружба
Поле лаванды в Провансе
Отдыхаем в чудесной загородной усадьбе
«Любимый разрешил взять его машину»
«Я заслужил этот отдых»
Успел
А на что вы готовы ради красочного фото?
«Вот это я погонял! Кайф!»
E3 demos be like pic.twitter.com/B4QpUjFRuu— Genevieve (@gankstrr) February 5, 2016
Фото на превью Shawn Smith