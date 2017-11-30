24 фото, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

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Только представьте, информация распространяется по нашим нервным волокнам со скоростью от 3 до 120 метров в секунду, что очень и очень быстро. Но даже этого часто оказывается недостаточно, чтобы успеть заснять на камеру какой-нибудь эпичный момент. AdMe.ru собрал снимки, сделанные за секунду до чего-то неизбежного. Создать их помогла ее величество случайность.

До удара снежком 3... 2... 1!

Спорим, у мальчика что-то зловещее в другой руке?

«Пойдем с нами, отлично посидим», — говорили они

«Мы случайно засняли тот самый момент, когда я потеряла телефон»

У человека сзади такое лицо, будто он знает, сколько стоит падающая часть

Подождите, дайте хоть фотоаппарат уберу!

Интересно посмотреть на то, что было секундой позже

Последний шанс остаться сухими... потерян!

«У коллеги загорелись волосы, когда она задувала свечи на торте. И фото было сделано за долю секунды до того, как это кто-то заметил»

Хватит фоткать еду, делись давай!

Загадочная левитирующая тапка

С тех пор мальчик перестал любить книжки про Гарри Поттера

А нечего было дышать мне в спину всю дорогу!

Последний момент, когда платье еще белое

Сейчас кому-то будет адски больно

«Сфоткай меня с тор... Не-е-ет!»

За секунду до большой уборки

Баланс потерян безвозвратно

А так хотелось сегодня обойтись без вот этого всего

Крокодил еще не знает, что напал не на того

Эй, ну наушники-то за что?

Ты был так близок, дружище

Остановить любой ценой!

Когда вокруг происходит черт знает что, а ты остаешься королевой фотогеничности