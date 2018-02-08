23 фотографии, на которых запечатлено чудо
Бел Личфилд (Bel Litchfield) и Ривер Беннетт (River Bennett) — австралийские фотографы, которые документируют появление детей на свет. Они называют себя «фотографами рождения» и гордятся тем, что десятки родителей доверяют им запечатлеть настоящее чудо — первую встречу со своими детьми. Бел и Ривер объединили свои самые трогательные снимки в The First Hello Project (фотопроекте «Первое привет»).
AdMe.ru решил показать вам лучшие работы дуэта австралийских фотографов, которые доказывают: бывают в жизни моменты, которые вбирают в себя всю любовь и нежность этого мира.
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Добро пожаловать на Землю! Посмотрите, как здесь красиво!
Фото на превью thefirsthello / instagram