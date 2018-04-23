23 редких фото, на которые можно смотреть только молча и не дыша

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Архивные снимки — это не просто подборка старых картинок, это вспышки из прошлого, за каждой из которых стоит важное событие или даже целая эпоха. На них можно увидеть многое: любовь среди войны, детскую безмятежность и даже ламу, которая едет в такси.

AdMe.ru сделал свежую подборку исторических кадров, чтобы вы смогли совершить маленькое путешествие во времени.

23. Принцесса Елизавета и Принц Филипп исполняют танец кантри, Оттава, Канада, 1951

22. Дети играют среди обломков, которые остались после вторжения в Нормандию, Франция, 1947

21. Ядерное испытание США на атолле Эниветок, Маршалловы острова, 1 ноября 1952

20. Питомец ОМОНа — кот Ноха, Гудермес, Чечня, 1994

19. Частично раскопанный Большой сфинкс, 1878

18. Швейцарская деревня Гриндельвальд, 1900

17. Гражданское лицо предлагает солдатам пирожные, Румынская революция, 1989

16. Бродвей, Нью-Йорк, 1949

15. Оператор железнодорожных путей позирует на Транссибирской железной дороге, Российская империя, 1910

14. Эрнесто Че Гевара за рулем американского автомобиля со своей второй женой Алейдой Марч в день их свадьбы в Гаване, 1959

13. Вывеска русского ресторана «1203» в Нью-Йорке с приглашением на бесплатный борщ по случаю смерти Сталина, 6 марта 1953

12. Сейид Алим-хан, последний эмир Бухарского эмирата, правивший до захвата Бухары Красной армией в 1920 году, фотография 1911 года

11. Микки Маус, Уолт Дисней и его кот, 1931

10. Встреча Адольфа Гитлера с королем Таиланда, 1934

9. Француженка наливает чашку горячего чая британскому солдату, Нормандия, 1944

8. Марк Твен в лаборатории Николы Теслы, 1894

7. Группа женщин в Университете Джорджа Вашингтона, Вашингтон, округ Колумбия, примерно 1924 год

6. Новозеландский солдат отдыхает и курит трубку в пустыне Северной Африки, Египет, 1942

5. Стоунхендж, 1897

4. Перезахоронение жертв Боснийской войны, 8 июля 2005

3. Лама в такси, Нью-Йорк, 1957

2. Улица Риволи, Париж, 1942

1. Первые женщины — кандидаты в астронавты NASA, 1978

Есть ли у вас редкие фотографии, которыми вы могли бы поделиться с нами? Какой снимок вы бы выделили из всей подборки?