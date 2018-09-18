23 фотографии, на которые стоит посмотреть как минимум дважды, чтобы понять суть

Все мы предпочитаем верить собственным ушам и глазам, но последние частенько нас обманывают, заставляя с подозрением присматриваться к увиденному. То померещится озеро на самых макушках лесных деревьев, то двуглавая антилопа или человекособ, сидящий за рулем авто, а глядя на закат у своего дома, начинаешь думать, будто телепортировался в популярную игру GTA.

В эту подборку AdMe.ru вошли фотографии, которые могут смело использовать в своей практике окулисты.

Фотография заката выглядит так же, как кадр из игры GTA

Оттенки цвета замшевого дивана в отражении зеркала поменялись местами

Угадайте, кто из них сказал «мяу!»

Президент Финляндии не глядя ловит вазу

Главное — заметить ежа раньше, чем сделать шаг

Кажется, будто акула застыла в глыбе льда

У этого парня в руке — самая реалистичная модель самолета. Или нет?

Нож, который пронзил пространство и время

Трещина на мониторе выглядит так же, как зимний лес

А где остальная часть лошади?

Парень этой девушки — настоящий человек-руконог

Кажется, что озеро находится сразу за верхушками крон

Так сразу и не разберешь, две головы у собак или одна общая

Водитель, которого сложно выбросить из головы

У девушки потрясающий плоский животик... Жаль, что пластмассовый

На самом деле еда стоит на столе, а не на полу

Это очень-очень длинная собака

Кажется, что у этой импалы две головы

Парень держит себя во всех имеющихся руках

Тоже подумали, что это затылок бородатого яйцеголового пришельца? А вот и нет!

Маленький крепыш — игрок футбольной команды

Фасад 2D-здания

И как только чай не выливается из таких дырявых чашек

Какое фото из нашей подборки заставило вас засомневаться в собственных глазах больше всего?

Фото на превью UncannyDonuts / Reddit, u/LimonKay / Reddit

8 На склад!
9 Комментарии
  • 18 сентября 2018
  • 9
  • 23773

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!