23 фотографии, на которые стоит посмотреть как минимум дважды, чтобы понять суть

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Все мы предпочитаем верить собственным ушам и глазам, но последние частенько нас обманывают, заставляя с подозрением присматриваться к увиденному. То померещится озеро на самых макушках лесных деревьев, то двуглавая антилопа или человекособ, сидящий за рулем авто, а глядя на закат у своего дома, начинаешь думать, будто телепортировался в популярную игру GTA.

В эту подборку AdMe.ru вошли фотографии, которые могут смело использовать в своей практике окулисты.

Фотография заката выглядит так же, как кадр из игры GTA

Оттенки цвета замшевого дивана в отражении зеркала поменялись местами

Угадайте, кто из них сказал «мяу!»

Президент Финляндии не глядя ловит вазу

Главное — заметить ежа раньше, чем сделать шаг

Кажется, будто акула застыла в глыбе льда

У этого парня в руке — самая реалистичная модель самолета. Или нет?

Нож, который пронзил пространство и время

Трещина на мониторе выглядит так же, как зимний лес

А где остальная часть лошади?

Парень этой девушки — настоящий человек-руконог

Кажется, что озеро находится сразу за верхушками крон

Так сразу и не разберешь, две головы у собак или одна общая

Водитель, которого сложно выбросить из головы

У девушки потрясающий плоский животик... Жаль, что пластмассовый

На самом деле еда стоит на столе, а не на полу

Это очень-очень длинная собака

Кажется, что у этой импалы две головы

Парень держит себя во всех имеющихся руках

Тоже подумали, что это затылок бородатого яйцеголового пришельца? А вот и нет!

Маленький крепыш — игрок футбольной команды

Фасад 2D-здания

И как только чай не выливается из таких дырявых чашек