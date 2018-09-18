23 фотографии, на которые стоит посмотреть как минимум дважды, чтобы понять суть
Все мы предпочитаем верить собственным ушам и глазам, но последние частенько нас обманывают, заставляя с подозрением присматриваться к увиденному. То померещится озеро на самых макушках лесных деревьев, то двуглавая антилопа или человекособ, сидящий за рулем авто, а глядя на закат у своего дома, начинаешь думать, будто телепортировался в популярную игру GTA.
В эту подборку AdMe.ru вошли фотографии, которые могут смело использовать в своей практике окулисты.
Фотография заката выглядит так же, как кадр из игры GTA
Оттенки цвета замшевого дивана в отражении зеркала поменялись местами
Угадайте, кто из них сказал «мяу!»
Президент Финляндии не глядя ловит вазу
Главное — заметить ежа раньше, чем сделать шаг
Кажется, будто акула застыла в глыбе льда
У этого парня в руке — самая реалистичная модель самолета. Или нет?
Нож, который пронзил пространство и время
Трещина на мониторе выглядит так же, как зимний лес
А где остальная часть лошади?
Парень этой девушки — настоящий человек-руконог
Кажется, что озеро находится сразу за верхушками крон
Так сразу и не разберешь, две головы у собак или одна общая
Водитель, которого сложно выбросить из головы
У девушки потрясающий плоский животик... Жаль, что пластмассовый
На самом деле еда стоит на столе, а не на полу
Это очень-очень длинная собака
Кажется, что у этой импалы две головы
Парень держит себя во всех имеющихся руках
Тоже подумали, что это затылок бородатого яйцеголового пришельца? А вот и нет!
Маленький крепыш — игрок футбольной команды
Фасад 2D-здания
И как только чай не выливается из таких дырявых чашек
Какое фото из нашей подборки заставило вас засомневаться в собственных глазах больше всего?
Фото на превью UncannyDonuts / Reddit, u/LimonKay / Reddit