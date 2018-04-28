Фотограф из Нью-Йорка превратил бездомную кошку в звезду инстаграма. И она уже покорила сердца тысяч людей

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Принцесса Чито ( Princess Cheeto ) — кошечка с невероятно яркими и креативными фото в инстаграме. Аккаунт ей помогает вести ее человек, Хьюго Мартинес (Hugo Martinez). Он — фотограф, который называет Чито своей главной музой. Кошечка появилась в жизни Хьюго в 2012 году, когда он переехал из Калифорнии в Нью-Йорк и решил взять себе питомца из приюта. С тех пор Принцесса Чито вдохновляет не только своего хозяина, но и подписчиков в инстаграме, которых у нее с каждым днем все больше.

AdMe.ru собрал самые яркие фото этой черно-белой кошечки. Многие из них отредактированы с помощью фотошопа, так что не волнуйтесь, Чито чувствовала себя комфортно во время съемок.

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Вместе с Принцессой Чито на фотографиях иногда появляется и ее владелец, которого, кстати, можно увидеть на последнем снимке, и другие питомцы Хьюго. Они вошли в его жизнь уже после того, как Чито стала звездой. Кстати, эта кошечка успешна не только в инстаграме. У нее сложилась модельная карьера, и эта пушистая красавица сотрудничала с такими брендами, как Amazon, Meow Mix, Steve Madden, и даже рекламировала водку Smirnoff. Это неудивительно, ведь фотошоп фотошопом, но мимика у нее действительно очень живая.

Мы в AdMe.ru впечатлены успехами хвостатой модели. А что скажете вы? Какие фото вам понравились больше всего? Поделитесь с нами в комментариях.