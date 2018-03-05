22 редкие фотографии из прошлого, которые проливают свет на то, как жили люди в те времена

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Вы видели Ван Гога и Гогена за одним столом? А как играли в шахматы людьми на большом поле, а не фигурами на доске? Здесь собраны фото, историческая ценность которых неоспорима. За ними скрывается ряд важных событий, свидетелями которых может почувствовать себя каждый, кто взглянет на эти снимки хотя бы раз.

AdMe.ru собрал фотографии, которые подарят множество эмоций. А еще мы приготовили для вас бонус с интересной и доброй историей, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным.

22. Девочка проводит чаепитие со своими друзьями, ястребом и лобстером, на острове Скокем (Уэльс), 1938

21. Пеле на перерыве во время съемок фильма «Бегство к победе», 1981

20. Привязанные к туфлям самогонщика копыта, которые маскировали следы во время сухого закона в США, 1924

19. Разрушенный Porsche 550 «Spyder» после аварии, в которой погиб Джеймс Дин, 1955

18. Стиви Уандер на территории детской школы для слепых в Лондоне, 1970

17. Эдди «Орел» Эдвардс над кричащей толпой на зимней Олимпиаде 1992 года в Калгари

16. Жители Западного Берлина показывают своим детям их дедушек и бабушек, проживающих на восточной стороне, 1961

15. Бейсбольный клуб «Чикаго Кабс» представляет свой новый талисман, 1908

14. Русские солдаты празднуют 9 Мая во время первой чеченской войны, 1995

13. Строительство дирижабля «Гинденбург», 1932

12. Игра в шахматы, Санкт-Петербург, 1920-е

11. Мальчик среди руин книжного магазина в Лондоне после бомбардировки 8 октября 1940 года

10. Белфаст, 1980

9. Раскрашенная фотография Нью-Йорка 1908 года

8. Пылающая башня Эмпайр-стейт-билдинг, после того как в нее врезался бомбардировщик «B-25» 28 июля 1945 года

7. Доставка хлеба во время гражданской войны в Ирландии, 1920-е

6. Композитор Леонард Бернстайн в Карнеги-холле, 1946

5. Продажа мотороликов в Калифорнии, 1961

4. Винсент Ван Гог (третий слева) и Поль Гоген (крайний справа) выпивают в компании художников-постимпрессионистов. Париж, 1887

3. Хорватский солдат прощается с возлюбленной, 1995

2. Джейн Фонда позирует фотографу на съемках фильма «Барбарелла», 1967

Бонус: смелый побег из Восточного Берлина, 1963

5 мая 1963 года австрийский токарь Хайнц Мейкснер подъехал к пограничному КПП на кабриолете Austin-Healey со снятым ветровым стеклом. На заднем сиденье он спрятал свою девушку Маргарет Турау, которой власти ГДР отказали в выезде, а в багажнике укрыл ее мать. Когда охрана попросила его прижаться к обочине, он резко нажал на педаль газа и пригнулся. На глазах у удивленных пограничников низкий автомобиль с намеренно снятым ветровым стеклом проскользнул под шлагбаумом, разделяющим Восток и Запад.