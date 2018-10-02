Люди делятся снимками своих любимых мест, которые настолько уютны, что кажутся нереальными

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На форуме Reddit есть раздел «Уютные места», где пользователи делятся фотографиями своих домов, комнат или жилищ и их окрестностей, которые посетили во время путешествий. Кто-то загружает туда картинки мест своей мечты, но в этой статье большинство снимков — реальные кадры. Их сделали по пути на работу или во время отпуска. Люди нередко пишут, что с радостью приняли бы гостей и приютили бы туристов.

AdMe.ru собрал фотографии красивых мест, в каждом из которых хочется побывать хотя бы раз.

22. «Кровать, собака и мой домик в дождливый день»

21. «Построил садовый домик для своей красивой жены. Его не хочется покидать»

20. «Солнечная комната в доме моего дедушки»

19. «Место для чтения в отремонтированной мансарде, Стокгольм»

18. «Первое место, которое мы посетили после приезда в Эдинбург»

17. «Вид моего уютного уголка с чердака»

16. «Моя уютная гостиная»

15. «Пусть и небольшой, но это мой дом»

14. «Улица, по которой я прогуливался, когда был в Монреале, Квебек»

13. «Кемпинг с удобствами в Уэльсе»

12. «Утренний кофе и „Гарри Поттер“. Идеальное начало осени»

11. «Нашли уютное место во время отдыха в Австрии»

10. «Деревенская улица, ведущая к моему дому»

9. «Уютный маленький дом»

8. «Квартира моих друзей в Парк-Слоуп, Бруклин»

7. «Кажется, я принимаю свою деревню как должное»

6. «Никогда не любил шумные бары. Вот мое идеальное уютное место»

5. «Мой старый дом, Западный Уэльс»

4. «Вишневый „туннель“ в Бонне, Германия»

3. «Уютная аллея в Гронингене, Нидерланды»

2. «Прошлой зимой я был в Канаде. Так выглядела моя комната»

1. «Во время дорожного путешествия по Исландии это место стало моим любимым жильем»

Бонус: улицы Берна, Швейцария

А у вас есть фотографии любимого места для отдыха? Поделитесь ими с нами в комментариях.