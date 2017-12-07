Фотограф из Финляндии делает обворожительные снимки диких животных с расстояния вытянутой руки

Финну по имени Конста Пункка (Konsta Punkka) всего 22, но у него уже более миллиона подписчиков в Instagram: все потому, что парень круто фотографирует природу и диких животных. После просмотра его снимков хочется оказаться в настоящем лесу, вдохнуть полной грудью свежий воздух и встретиться с мирными и милыми лесными обитателями.

Чтобы вы тоже могли это почувствовать, AdMe.ru собрал лучшие фотографии: смотрите и получайте удовольствие!

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Захотелось ли вам побывать в таких чудесных местах и познакомиться с «местными жителями»? Делитесь эмоциями в комментариях!

Фото на превью kpunkka, kpunkka

22 На склад!
3 Комментарии
  • 7 декабря 2017
  • 3
  • 5335

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