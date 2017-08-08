22 фото звезд до того, как мы отдали им свои сердца

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Мы привыкли к образу любимых звезд и уже не помним их другими. Между тем, иногда внешность знаменитостей на протяжении карьеры существенно меняется. AdMe.ru удивился тому, как выглядели некоторые селебрити до того, как о них заговорил весь мир.

1. Чак Норрис

Харизматичного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса мы любим за образ справедливого и бесстрашного Крутого Уокера. И, конечно, за миллионы шуток, которые можно сочинить по этому поводу. Самая вкусная из них ждет вас в конце поста.

2. Ума Турман

Всемирная слава свалилась на музу Квентина Тарантино после роли в его культовой картине «Криминальное чтиво». С тех пор прошло 23 года, Ума успела сыграть в десятках картин и наконец выйти замуж за давнего друга Квентина.

3. Киану Ривз

Родившийся в Ливане американский актер с китайскими корнями мог запросто сделать карьеру хоккеиста, если бы в дело не вмешалась травма. А мы бы так никогда и не получили возможности любоваться Ривзом на экране.

4. Николас Кейдж

Настоящая фамилия Николаса — Коппола. Однако начинающий актер сменил ее на псевдоним, чтобы не ассоциироваться со своим знаменитым дядей — режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой.

5. Ферги

Ферги стала популярной, присоединившись к группе The Black Eyed Peas в 2003 году. Помимо работы в группе, девушка занимается сольной карьерой и составляет ароматы для известной косметической компании.

6. Райан Гослинг

Гослинг полюбился широкой публике после мелодрамы «Дневник памяти». С тех пор актер считается одним из самых привлекательных мужчин Голливуда. Кстати, Гослинг не только снимается в кино, но еще и занимается музыкой.

7. Брук Шилдс

Модельная карьера Брук Шилдс началась в середине 70-х и развивалась стремительно. В 1980-м она стала самой молодой девушкой, появившейся на обложке Vogue. Уже к 16 годам Брук стала одной из самых узнаваемых моделей в мире.

8. Антонио Бандерас

Горячий испанец дебютировал в родном кино в 1982 году, а в начале 90-х решил расширить горизонты и пробивать дорогу в Голливуд. Надо признать, получилось крайне успешно!

9. Мила Кунис

Актриса родилась на Украине в еврейской семье. Когда девочке было 8 лет, они перебрались в Штаты. Поначалу было очень непросто адаптироваться в новой среде, зато теперь Мила — одна из самых востребованных актрис Голливуда.

10. Алек Болдуин

Болдуин — целая династия актеров, братья Алека — тоже представители этой профессии. Начинал актер кинокарьеру с участия в мыльной опере, в его резюме также значится служба в театре и на Бродвее.

11. Кортни Кокс

Мы любим Кортни, прежде всего, за роль Моники в «Друзьях». Между тем, карьера на телевидении у нее началась гораздо раньше — в 1985 году со съемок в рекламе, сериала «Семейные узы» и фильма «Эйс Вентура».

12. Джуд Лоу

Будущего актера назвали в честь песни Beatles «Эй, Джуд» («Hey Jude»). Уже с ранних лет Лоу играл в театре, затем снимался на родине в Великобритании, а после — в Голливуде. Сейчас Джуд является одним из самых популярных актеров и отцом пятерых детей.

13. Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер любима нами, прежде всего, как Бриджит Джонс. В 2016 году актриса вернулась на экраны после длительной паузы в третьей части культового фильма и удивила всех значительными переменами во внешности.

14. Боно

Ирландский рок-музыкант, вокалист группы U2 Пол Дэвид Хьюсон (он же Боно) известен также своей гуманитарной активностью и благотворительностью. Боно даже был посвящен в рыцари английской королевой.

15. Кэтрин Зета-Джонс

Вопреки расхожему мнению, Зета — не часть фамилии актрисы, а ее второе имя. Британская актриса, которая начинала карьеру на родине с мюзиклов, вот уже 17 лет замужем за актером Майклом Дугласом.

16. Колин Ферт

Актерскую карьеру Ферт начал еще в середине 80-х, но лишь спустя 10 лет ему удалось обратить на себя внимание кинокритиков, когда он сыграл мистера Дарси в экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

17. Сара Джессика Паркер

Настоящим звездным часом для Сары Джессики Паркер стала роль в сериале «Секс в большом городе». Хотя к этому времени за плечами Сары был приличный актерский опыт: в свое время ей даже приходилось перевоплощаться на экране в собак.

18. Ричард Гир

Начинал карьеру Гир не слишком удачно: в 1974 году он должен был играть в малобюджетном фильме вместе с Сильвестром Сталлоне, но актеры катастрофически не ужились и даже подрались — в итоге Гира заменили другим.

19. Дженнифер Гарнер

Долгое время Гарнер зарабатывала гроши, дублируя ведущих актрис. Потом получала небольшие роли в малозаметном кино, пока однажды ее не пригласили в ставший впоследствии очень успешным сериал «Шпионка».

20. Роберт Дауни-младший

В начале 90-х Роберт приобретает известность, а уже к концу десятилетия попадает в передряги с наркозависимостью и тюремным сроком. Но Дауни-младший сумел круто поменять свою жизнь, вернуться на большой экран и стать одним из самых высокооплачиваемых актеров.

21. Нил Патрик Харрис

Барни Стинсон с его Кодексом Братана из «Теории большого взрыва» — яркий образ, созданный харизматичным актером. Кстати, Харрис, как и его герой, тоже иллюзионист и фанат магии.

22. Кайли Миноуг

Миниатюрная австралийка заявила о себе еще в середине 80-х, когда снялась в мыльной опере «Соседи». Однако настоящая всемирная слава пришла к ней в нулевых. В 2004-м Кайли получила свою первую статуэтку «Грэмми».