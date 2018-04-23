22 фото, которые удачный момент превратил в шедевр

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Для того, чтобы сделать идеальный кадр, нужны правильная выдержка, ISO, баланс белого. Но иногда снимок делает шедевром вовсе не опыт фотографа и модель камеры, а нужный момент.

AdMe.ru подобрал для вас 22 кадра, которые можно было сделать только в один момент, и ни секундой позже.

«Я хотела просто сделать селфи с Эдом Шираном, но ветер сделал наше фото в 2 раза более эпичным»

«Отличная прическа... хотя погодите-ка»

Может, у них такой дресс-код?

«Наша собака повторила рисунок на футболке сына»

Когда слишком рискованно раскатывался на стуле

«Устроил своей собаке вечеринку»

«Мое знакомство с осликом прошло не совсем гладко»

«Сын решил помочь мне полить цветы»

«Когда мой муж решил, что нужно взять меня на руки, когда мы стоим у кромки ручья»

«Кажется, я не понравился курице соседа»

«Коту явно не понравился торт в его честь»

«Я не люблю страусов. Да и они, похоже, не в восторге от меня»

«Я долго пыталась вспомнить, на кого же он похож»

Когда пытаешься стать папарацци

«Пол Джиаматти заметил меня, теперь мне страшно...»

Хеппи-энд «Ледникового периода»?

Похоже, прыжок оказался сложнее, чем он думал

Как все удачно совпало!

За секунду до полета

«Кажется, черепаха не рада нашей встрече»

За секунду до того, как рыба съела муху-однодневку

«Я всего лишь хотел открыть дверь»

Когда давно хотел в караоке, но тебя не берут

Мы уверены, у вас тоже есть фото, которые стали хитом в семейном альбоме только благодаря моменту, правда?