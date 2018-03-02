22 фото, которые расскажут еще больше правды об окружающем мире

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Мир вокруг не перестает удивлять. Казалось бы, чего еще мы не знаем в эру интернета? Но видели ли вы когда-то, как выглядит череп кита или какими были летающие животные в эру динозавров?

Мы в AdMe.ru сами удивлялись каждой из 22 фотографий ниже. Напишите нам, смогли ли они восхитить вас так же сильно?

Стрижка верблюда

Детеныш кобры

Бабочка Greta oto с прозрачными крылышками

Череп кита

Цветные бородатые агамы

Морской анемон

Потоки пепла во время извержения вулкана Синабунг в Индонезии

Челюсти тюленя-крабоеда

«Мама купила яйцо на eBay. Теперь у нас есть Эму»

Скелет рыбы фугу

Хранилище готовых машин на заводе Volkswagen

Черные опалы

Примерно так выглядело самое крупное летающее животное во времена динозавров

Гусеница космического цвета

Водопад из лавы

Двухцветный лобстер. Такие попадаются лишь раз на 50 млн

Фримен — искусственный остров в Сан-Педро-Бэй, Калифорния, построенный в 1965 году

Экспозиция в Музее Пибоди в Эссексе

Ископаемые морские лилии времен мелового периода

Череп четырехрогой овцы Якова

Зуб кита

Рыба с голубым мясом