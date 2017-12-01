22 девушки на своем примере показали всю суть красивых фото в социальных сетях
Безупречные фотографии в социальных сетях приелись настолько, что появился новый интересный тренд. Пользователи делятся уловками (от правильного ракурса и освещения до фотошопа), к которым они прибегают, чтобы сделать идеальный снимок.
AdMe.ru собрал 22 примера того, насколько велика разница между тем, что мы видим в интернете, и тем, как оно есть на самом деле. Смотрите, удивляйтесь и восхищайтесь смелостью этих людей вместе с нами.
22. Это все, что вам нужно знать о правильном ракурсе и освещении
21. А вот то же самое и немного косметики
20. Хотите вау-эффекта? Смените очки!
19. Вот на что способен простой наклон вперед
18. Наклон назад тоже может многое
17. И тут наклон. И, может быть, немножко фотошопа
16. Ангел и демон, лед и пламень, я с распущенными и с собранными волосами
15. О мой бог! (голосом Дженис из «Друзей»)
14. Запоминаем: грудь вперед, попу назад, голову набок
13. Научите меня кто-нибудь так пользоваться камерой!
12. Я, когда смотрю на себя в зеркало vs. Я, когда делаю фото
11. Прием «попа назад» действительно работает
10. Эти фильтры — классная штука
9. Когда в ход идет тяжелая артиллерия
8. Так вот для чего девушки отращивают волосы
7. Именно поэтому я никому не разрешаю себя фотографировать
6.
— Сколько тебе лет?
— Где-то между 20 и 50
— Что? Скинь фотку
5. Даже колени могут стать популярными в этом вашем интернете
4. Я понимаю, что это один и тот же человек. Но мозг отказывается в это верить
3. Когда не помогают ракурс и наклоны, на помощь приходит фотошоп
2. Или простой графический редактор
1. Парни, сочувствую. Вам действительно нелегко
А как считаете вы: лучше естественно и, быть может, не идеально, но честно, или иногда можно все-таки воспользоваться какой-нибудь уловкой из тех, что выше?
Фото на превью vvkivzhizni/vk