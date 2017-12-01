22 девушки на своем примере показали всю суть красивых фото в социальных сетях

Безупречные фотографии в социальных сетях приелись настолько, что появился новый интересный тренд. Пользователи делятся уловками (от правильного ракурса и освещения до фотошопа), к которым они прибегают, чтобы сделать идеальный снимок.

AdMe.ru собрал 22 примера того, насколько велика разница между тем, что мы видим в интернете, и тем, как оно есть на самом деле. Смотрите, удивляйтесь и восхищайтесь смелостью этих людей вместе с нами.

22. Это все, что вам нужно знать о правильном ракурсе и освещении

21. А вот то же самое и немного косметики

20. Хотите вау-эффекта? Смените очки!

19. Вот на что способен простой наклон вперед

18. Наклон назад тоже может многое

17. И тут наклон. И, может быть, немножко фотошопа

16. Ангел и демон, лед и пламень, я с распущенными и с собранными волосами

15. О мой бог! (голосом Дженис из «Друзей»)

14. Запоминаем: грудь вперед, попу назад, голову набок

13. Научите меня кто-нибудь так пользоваться камерой!

12. Я, когда смотрю на себя в зеркало vs. Я, когда делаю фото

11. Прием «попа назад» действительно работает

10. Эти фильтры — классная штука

9. Когда в ход идет тяжелая артиллерия

8. Так вот для чего девушки отращивают волосы

7. Именно поэтому я никому не разрешаю себя фотографировать

6.

— Сколько тебе лет?

— Где-то между 20 и 50

 

— Что? Скинь фотку

5. Даже колени могут стать популярными в этом вашем интернете

4. Я понимаю, что это один и тот же человек. Но мозг отказывается в это верить

3. Когда не помогают ракурс и наклоны, на помощь приходит фотошоп

2. Или простой графический редактор

1. Парни, сочувствую. Вам действительно нелегко

А как считаете вы: лучше естественно и, быть может, не идеально, но честно, или иногда можно все-таки воспользоваться какой-нибудь уловкой из тех, что выше?

Фото на превью vvkivzhizni/vk

25 На склад!
8 Комментарии
  • 1 декабря 2017
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  • 20695

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