Что кроется за кадром самых значимых фотографий по версии журнала Time

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Легендарный журнал Time представил проект «100 фотографий», куда вошли снимки самых ярких событий из жизни всего мира. Значение имеет не художественная, а историческая ценность, и потому даже любительские фото попали в этот список. Но чтобы оценить по достоинству каждое изображение, стоит познакомиться поближе с тем, как получился тот или иной кадр.

AdMe.ru выбрал 20 снимков, с которыми связаны случаи, истории и моменты, которые раз и навсегда изменили наш мир. Ведь не зря говорят, что кадры решают все.

Самая первая фотография в мире, снятая с натуры (1826)

Снимок сделал французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс с помощью камеры-обскуры и хитрого эксперимента. Процесс создания фотографии занял более 8 часов и выглядел так: покрыв внутреннюю сторону камеры особой смесью, которая затвердевала на солнце, изобретатель поставил конструкцию и ждал, пока солнце «пропечет» картинку, отраженную в камере-обскуре. Участки, покрытые смесью и попавшие под солнце, затвердели. Остатки смеси легко смылись водой, обнажив готовую картину.

Парящая лошадь и зарождение анимации (1878)

Может ли лошадь, бегущая галопом, на мгновение повисать в воздухе? Ответ на эту старую головоломку получил английский фотограф Эдвард Мейбридж. Используя 12 камер вдоль скаковой дорожки, он сфотографировал последовательно каждый момент движения лошади. Так на практике стало ясно: при беге лошадь может «парить», отрывая все 4 копыта от земли. Позже на основе этой техники появились первые анимации, где происходил обратный процесс: сначала создавались картинки фаз движения, которые затем оживали при быстрой последовательной смене.

Рука смерти, получившая Нобелевскую премию (1895)

Жена Вильгельма Рентгена стала первой, кто увидел фотографию собственных костей. Ей пришлось неподвижно держать руку четверть часа, пока муж делал этот снимок. «Я видела свою смерть!» — произнесла она, посмотрев на полученную рентгенограмму. За открытие и исследование X-лучей Вильгельм Рентген получил Нобелевскую премию в 1901 году.

Первая цветная фотография (1904)

Снимок «Озеро в лунном свете» вошел в историю как первый, что сохранил свою цветность. Его автор, художник Эдвард Стейхен, придумал технологию, чтобы создавать цветные фотографии. Спустя 100 лет это изображение было продано за $ 3 млн.

Обед на высоте 200 метров без страховки (1932)

Эта фотография, сделанная в поддержку рекламы высотного комплекса, стала символом американской стойкости и амбициозности во времена, когда люди так отчаянно в этом нуждались. Чтобы сделать этот кадр, неизвестный фотограф попросил реальных строителей расположиться на одной балке без страховки на высоте 69-го этажа строящегося небоскреба. С одной стороны, это постановочное фото, с другой стороны, такие обеды — обычное явление среди американских строителей.

Рождение самого известного мифа XX века (1934)

Проезжая мимо озера, британский врач и полковник Роберт Уилсон сфотографировал странное существо в озере. Роберт считался человеком уважаемым, и этот снимок на несколько десятилетий превратился в неопровержимое доказательство существования Лох-несского чудовища. Впрочем, по прошествии 60 лет участники заговора о Несси признались, что на фото лишь детская подлодка с головой игрушечной змеи.

Конец эпохи дирижаблей и начало эры Led Zeppelin (1937)

Гигантские дирижабли рассекали небо в начале XX века, олицетворяя собой власть и богатство. Самым большой из них, «Гинденбург», во время очередного рейса загорелся и потерпел катастрофу, в результате которой погибла треть людей на борту. После крушения правительство Германии запретило пассажирские перевозки, дирижабли изредка использовались для транспортировки почты, в военных и пропагандистских целях. Спустя три десятилетия британские музыканты обсуждали идею собрать собственную группу. Тогда один из них пошутил: «Она, наверное, рухнет как свинцовый воздушный шар!», а другой поправил: «Свинцовый дирижабль». Так появилась группа Led Zeppelin, которая поместила на дебютный альбом фото горящего цеппелина «Гинденбург» и не прогадала.

Знамя Победы над Рейхстагом (1945)

Снимок сделан, когда уличные бои уже прекратились и на Рейхстаге установили множество красных знамен. Но чтобы запечатлеть момент и атмосферу Победы, по заданию ТАСС Евгению Халдею пришлось сделать несколько постановочных фотографий с участием бойцов 8-й гвардейской армии.

Самый известный снимок поцелуя в мире (1945)

В день капитуляции Японии на улицы США вышли толпы людей праздновать победу. Фотожурналист Альфред Эйзенштадт пытался поймать на камеру самые яркие моменты. Люди шли, обнимали и целовали друг друга. Рядом бежал моряк. Вдруг он схватил незнакомую медсестру, поздравляя и обнимая, он смачно поцеловал ее и тут же исчез в толпе. Эта фотография вошла в историю как символ победы, мира и любви.

Ни грамма монтажа, сплошное искусство (1948)

Именно так выглядит оригинал снимка, который поразил весь мир полвека назад. Автор Филипп Халсман стал родоначальником сюрреализма в фотографии. Вместе со своим другом Сальвадором Дали он сделал фото, которое перекликается с работой художника «Атомная Леда». Отказавшись от монтажа, мастерам пришлось тщательно продумать постановку и запастись терпением в попытках поймать нужный момент и «подвесить» в воздухе всех участников процесса.

Изобретение фотовспышки (1957)

Чтобы увидеть, что происходит за доли секунды, доктор Гарольд Эджертон начал использовать стробоскоп для съемки, случайно придумав вспышку для фотоаппаратов. Благодаря этому открытию удалось разглядеть мельчайшие изменения, которые происходят с миром в течение мгновения. Например, как капля, падающая в воду, превращается в корону.

Зарождение человеческой жизни (1965)

Леннарт Нильсон предложил перенести фотографию в рамки мира, который виден лишь в микроскоп. Вначале для работы Нильсон использовал эндоскопы, чтобы запечатлеть на камеру человеческий организм на клеточном уровне. Позже при сотрудничестве с медицинскими учреждениями он создал серию снимков, где показано развитие человеческого эмбриона на разных стадиях: процесс, который никогда не был доступен человеческому глазу.

Восход Земли, увиденный человеком из космоса (1968)

Пожалуй, самое известное фото Земли из космоса, сделанное с корабля «Аполлон-8» астронавтом Уильямом Андерсом во время первого полета человека на орбиту Луны. Вид Земли, случайно открывшийся из иллюминатора корабля, поразил астронавтов. Снимок нашей планеты, яркой и живой, окруженной мертвым космосом, помог запустить движение по борьбе за сохранение окружающей среды и природы.

Первая фотография человека на Луне (1969)

Нил Армстронг, командир экипажа миссии «Аполлон-11», стал первым человеком, ступившим на Луну. Тогда он произнес фразу: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Но на этой фотографии изображен его коллега Эдвин Олдрин, пилот лунного модуля, а вот сам снимок сделан Армстронгом.

Технология съемки, предсказывающая будущее (1982)

Нэнси Берсон вместе с учеными из Массачусетского технологического института предложила оригинальный способ увидеть, как человек будет выглядеть в будущем. Фотография «Андрогиния (6 мужчин + 6 женщин)» — это пример несуществующего человека, созданного с помощью наложения друг на друга фотографий 12 разных людей. Сегодня этот метод используют спецслужбы: фотографии родственников накладывают друг на друга, чтобы понять, как сегодня выглядит человек, пропавший более 10–20 лет назад.

Мир прошлого: 6 500 световых лет от Земли (1995)

Телескоп «Хаббл» позволил человеку заглянуть в те далекие уголки Вселенной, куда мы вряд ли попадем в ближайшие 100 лет. Его первой фотографией стали «Столпы Творения» внутри туманности Орел — колонны холодного газа и пыли, в которых рождаются новые звезды.

Первая фотография, сделанная с помощью мобильного телефона (1997)

В 1997 году Филипп Кан захотел поделиться с друзьями и знакомыми фотографией новорожденной дочери. Для этого за несколько месяцев до ее рождения Филипп объединил мобильный телефон, ноутбук и цифровую камеру, чтобы сделать снимок и разослать его нужным адресатам. Так технологический процесс вышел на иной уровень. Позже вместе с японской компанией Филипп разработал первый в мире телефон со встроенной камерой.

Первая фотография из Северной Кореи, которую отправили в инстаграм прямо со смартфона (2013)

Любая фотография, сделанная на территории Северной Кореи и предназначенная для публикации в иностранных СМИ, подвергалась цензуре. В 2013 году для иностранцев в Северной Корее заработал мобильный интернет, который приоткрыл окно в мир. Эта фотография стала первым снимком, который Дэвид Гуттенфельдер сделал на телефон и выложил напрямую в инстаграм при поддержке корейского мобильного оператора. К сожалению, для местных жителей интернет — все еще непозволительная роскошь.

Звездное селфи, которое набрало рекордных 3 млн ретвитов (2014)