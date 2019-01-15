20 заброшенных мест, о которых мы знаем только благодаря любителям тайн и загадок
Современный мир задает высокий темп: одни города стремительно развиваются, другие так же быстро становятся пустыми и забытыми. Некогда процветающие места теперь похожи на кадры из триллера, а вид природы, буквально захватывающей все, что было создано людьми, напоминает нам о том, как бессильны мы перед лицом времени.
Вдохновленный таинственной атмосферой AdMe.ru отправляется в путешествие по местам, которые отважатся посетить только самые смелые и отчаянные туристы.
20. Полуразрушенные бюсты бывших президентов США в сельской местности, Вирджиния
19. Заброшенная часть Великой Китайской стены медленно обрастает деревьями
18. Космический шаттл «Буран», Байконур, Казахстан
17. Заброшенная клиника для душевнобольных в Италии
16. Бывший рыбацкий поселок в Китае
15. Заброшенный торговый центр «Новый мир», Бангкок
14. 50 лет истории кино гниют в руинах киностудии Бендесторф, Германия
13. Полная автомобилей пещера, Уэльс, Великобритания
12. Больница в юго-западной части Детройта до и после того, как стала заброшенной
11. Давно закрытый итальянский ресторан Michelangelo Da Vinci
10. Бассейн на курорте Гроссинджер, неподалеку от Нью-Йорка, до и после того, как стал заброшенным
9. Старая электростанция в Ричмонде
8. Затопленная шахта в штате Вашингтон, США
7. Бывший торговый центр Rolling Acres Mall, Акрон, штат Огайо, США
6. Старая станция канатной дороги, Тбилиси, Грузия
5. Заброшенный аквапарк во Вьетнаме
4. Бывший бассейн в Рочестерском университете
3. Старый подземный резервуар Викторианской эпохи в Лондоне. Используется для предотвращения наводнений в городе
2. Шторм над заброшенным заводом Fisher Body, Детройт, Мичиган
1. Потерпевший некогда крушение Boeing 737 на Бали
Фото на превью JCPhotography / reddit