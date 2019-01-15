20 заброшенных мест, о которых мы знаем только благодаря любителям тайн и загадок

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Современный мир задает высокий темп: одни города стремительно развиваются, другие так же быстро становятся пустыми и забытыми. Некогда процветающие места теперь похожи на кадры из триллера, а вид природы, буквально захватывающей все, что было создано людьми, напоминает нам о том, как бессильны мы перед лицом времени.

Вдохновленный таинственной атмосферой AdMe.ru отправляется в путешествие по местам, которые отважатся посетить только самые смелые и отчаянные туристы.

20. Полуразрушенные бюсты бывших президентов США в сельской местности, Вирджиния

19. Заброшенная часть Великой Китайской стены медленно обрастает деревьями

18. Космический шаттл «Буран», Байконур, Казахстан

17. Заброшенная клиника для душевнобольных в Италии

16. Бывший рыбацкий поселок в Китае

15. Заброшенный торговый центр «Новый мир», Бангкок

14. 50 лет истории кино гниют в руинах киностудии Бендесторф, Германия

13. Полная автомобилей пещера, Уэльс, Великобритания

12. Больница в юго-западной части Детройта до и после того, как стала заброшенной

11. Давно закрытый итальянский ресторан Michelangelo Da Vinci

10. Бассейн на курорте Гроссинджер, неподалеку от Нью-Йорка, до и после того, как стал заброшенным

9. Старая электростанция в Ричмонде

8. Затопленная шахта в штате Вашингтон, США

7. Бывший торговый центр Rolling Acres Mall, Акрон, штат Огайо, США

6. Старая станция канатной дороги, Тбилиси, Грузия

5. Заброшенный аквапарк во Вьетнаме

4. Бывший бассейн в Рочестерском университете

3. Старый подземный резервуар Викторианской эпохи в Лондоне. Используется для предотвращения наводнений в городе

2. Шторм над заброшенным заводом Fisher Body, Детройт, Мичиган

1. Потерпевший некогда крушение Boeing 737 на Бали