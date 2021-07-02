20 впечатляющих фотографий, которые сделали научные фотографы

= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos =

Представьте, будто вы стали меньше в сотни или, может, тысячи раз и у вас появилась возможность исследовать мир под новым захватывающим углом. Современная наука еще далека от подобных экспериментов, но авторы Depositphotos уже создали для вас макромир с помощью своих фотоаппаратов. Откройте для себя 20 впечатляющих макро- и микрофотографий. Сможете угадать, что изображено на картинках, не читая описания? Спойлер: на стоковых фото можно увидеть клетки растений, кристаллы сахара, мед и многое другое.

1.

Мертвые кораллы вызывают большой интерес не только у мореплавателей и ювелиров, но и у фотографов. Рассматривая поверхность окаменелого коралла вблизи, вы также сможете проследить гипнотические узоры.

2.

Самая большая снежинка, обнаруженная учеными, имеет диаметр около 38 см. Конечно, вам не нужен макрообъектив или микроскоп, чтобы снимать такой большой объект. Чего нельзя сказать об обыкновенных снежинках, которые весят всего 1 мг.

3.

Знакомые предметы, которые на первый взгляд кажутся скучными, обладают колоссальным потенциалом в микрофотографии. Например, так выглядит замороженная капля яблочного сока.

4.

С помощью микроскопа мы можем детально рассмотреть крошечную каплю меда, и она выглядит впечатляюще! Кстати, а вы знали, что в среднем улей дает до 40 кг меда в год?

5.

Ель — одно из самых распространенных деревьев на планете. Ежегодно она избавляется от 10–15 % хвои, которая весной отрастает снова. Одна из иголок была запечатлена автором Depositphotos вблизи.

6.

Люди используют сахар на протяжении тысяч лет, но благодаря оптическим микроскопам мы можем рассмотреть его вплотную. В поверхности типичного кристалла сахара есть что-то космическое. Более того, астрономы даже признали сахар частью космической пыли.

7.

В школе нас учили, что вода превращается в лед при 0 °C и ниже. Однако это правило действует не всегда. В частности, чистая вода остается жидкой даже при температуре —48,3 °C (сверхбыстрое замораживание), если она находится в абсолютно стабильном состоянии. На этом фото вы можете увидеть, как выглядит кристаллизованная вода.

8.

Теперь давайте поговорим о растениях. Так выглядят клетки тюльпана под микроскопом. Тюльпан цветет только 3–5 дней в году. Однако, если вы отрежете его бутон и поместите в вазу, он продолжит расти и тянуться к свету. Кстати, тюльпаны встречаются всех цветов радуги.

9.

Клетки разных растений могут отличаться по внешнему виду, но все они имеют общее строение. Растения бывают как одноклеточные, так и многоклеточные (как на этой фотографии). До недавнего времени у нас не было возможности очень близко рассмотреть клетку и проникнуть под ее мембрану. Поэтому считалось, что внутри любой клетки пустота.

10.

Хлоропласты — это органеллы в растительной клетке, ответственные за фотосинтез. На этом фото вы можете увидеть, как он происходит. Этот процесс характерен для большинства растений и некоторых водорослей. Именно благодаря хлоропластам растения зеленого цвета.

11.

Многие из нас едят семена чиа, но немногие смотрели на них под микроскопом. Чиа содержит в 2 раза больше кальция, чем коровье молоко, а поверхность семян чиа пористая, а не гладкая и блестящая.

(похожи на змей, допишу если это превью будем делать)

12.

Сегодня полипы синих кораллов находятся на грани исчезновения. Входящие в их состав соли железа придают им неповторимый оттенок. Синие кораллы обитают на побережье Индо-Тихоокеанского региона и очень требовательны к окружающей среде. Насладитесь редкой фотографией этого вида кораллов.

13.

На этой фотографии показан натуральный агат — широко распространенный полудрагоценный камень. Человечество знакомо с агатом уже более 6 000 лет — из него делают украшения, мебель и посуду.

14.

Кальцит — еще один широко распространенный минерал, доступный во множестве цветов. Кроме того, существует более 700 видов кальцита. Большой Барьерный риф, протянувшийся на 2 000 км вдоль побережья Австралии, также состоит из кальцита. Вот как он выглядит в результате макросъемки.

15.

Сера — один из немногих химических элементов, встречающихся в природе в чистом виде. Благодаря научным фотографам вы можете узнать, как выглядят кристаллы серы под микроскопом. Удивительно, но из-за серы многие продукты имеют резкий запах (например, испорченные яйца). При этом чистая сера вообще не имеет запаха.

16.

Каждый хоть раз в жизни принимал парацетамол, хотя это обезболивающее и жаропонижающее средство стало доступно нам только в 1950-х годах. Теперь вы знаете, что парацетамол не только помогает при лихорадке, но и прекрасно выглядит под микроскопом.

17.

У большинства насекомых фасеточные глаза, поэтому они видят гораздо больше, чем люди. Например, насекомое на этой фотографии способно распознавать ультрафиолетовые лучи и обнаруживать высокочастотный мигающий свет в 5 раз быстрее, чем человек.

18.

Бабочки и цветы — популярные объекты макросъемки. Фотографы часто экспериментируют с композицией и палитрой, чтобы сделать свою работу еще более выразительной.

19.

Магнолия — доисторическое растение, известное своими большими яркими цветами. Деревья магнолии цветут в середине весны не только в тропическом и субтропическом климате, но и в северных регионах.

20.

Многие из нас любят наблюдать, как одуванчик преображается в белый шар весной, но мало кто видел, как это происходит, так близко. У семян одуванчика есть пушистый зонтик, который позволяет им распространяться и прорастать на больших площадях. Каждый зонт напоминает небольшой одуванчик.

В заключение