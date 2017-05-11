20 восхитительных фотографий из жизни юных танцоров
Однажды фотограф Джордан Меттер (Jordan Matter) решил сделать портрет своей дочери. Малышка, увидев камеру, тут же исполнила арабеск. Папу настолько вдохновила легкость движений девочки, что с этого кадра начался целый фотопроект Tiny Dancers Among Us. Больше 2 лет Джордан Меттер фотографировал детей, которые не представляют свою жизнь без танца.
Мы в AdMe.ru в восторге от этих снимков, которые можно считать настоящим гимном молодости и свободе. Предлагаем оценить лучшие кадры из фотопроекта и следить дальше за творчеством автора в его инстаграме.
Фото на превью Jordan Matter