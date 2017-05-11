20 восхитительных фотографий из жизни юных танцоров

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Однажды фотограф Джордан Меттер (Jordan Matter) решил сделать портрет своей дочери. Малышка, увидев камеру, тут же исполнила арабеск. Папу настолько вдохновила легкость движений девочки, что с этого кадра начался целый фотопроект Tiny Dancers Among Us. Больше 2 лет Джордан Меттер фотографировал детей, которые не представляют свою жизнь без танца.

Мы в AdMe.ru в восторге от этих снимков, которые можно считать настоящим гимном молодости и свободе. Предлагаем оценить лучшие кадры из фотопроекта и следить дальше за творчеством автора в его инстаграме.