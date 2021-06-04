20+ везунчиков, которые столкнулись с чем-то уникальным и вовремя выхватили телефон

Может показаться, что для того, чтобы сделать классный кадр, нужно сильно изощриться или уехать на другой конец света. Однако пользователи соцсетей раз за разом доказывают, что достаточно просто смотреть по сторонам. Тогда можно заметить и прозрачную бабочку в своем дворе, и голографический опал под ногами, и даже оленя-альбиноса, притаившегося в кустах.

Мы в AdMe.ru всегда с интересом рассматриваем находки людей, которые научились мастерски подмечать детали и теперь постоянно делятся своими уникальными кадрами в соцсетях. Поэтому решили показать некоторые из их открытий и вам.

24. Эффект, появившийся в результате преломления света через призматическое окно

23. «Наткнулся на такой закрученный одуванчик»

22. «Заметил на соседнем участке дерево, на одной ветке которого появились яблоки, хотя остальная его часть неплодовая»

21. Гало вокруг солнца, Бангалор

20. «У моей тети есть кот, на шерсти которого четко видно слово „NO“»

19. «Мою машину прошлой ночью посетила лягушка»

18. «Мой браслет почему-то собрал кучу железа из пляжного песка»

17. «Из цветка моей розы проросли еще 2 бутона»

16. «Этим утром прямо у меня во дворе родилась пара оленят»

15. «Открыл контейнер c пластилином Play-Doh, которому десяток лет. А он весь оброс кристаллами»

14. Это дерево словно поглощает стоящую рядом пальму

13. «Одна из наших куриц снесла огромное странное яйцо. Внутри нас ждал вот такой сюрприз»

12. Посмотрите на эти прозрачные крылышки

11. «На голове у нашего котенка четкое очертание собачьей мордочки»

10. «Одна вишенка выросла прямо на стволе моего дерева»

9. Арбуз со странным узором на корке

8. «Нашел цикаду с логотипом McDonald’s на тельце»

7. Голографический опал из Эфиопии

6. Благодаря коту статуя стала напоминать Элвиса

5. «С потолка упала ящерица и оставила пыльный след на моем беспроводном зарядном устройстве»

4. Тень от дерева с пышной кроной легла точно на тень голого дерева, создав уникальный эффект

3. «Смотрите, какие малютки поселились на проводе нашей лампы. Это птенцы колибри. Так происходит уже второй год»

2. «На прошлой неделе по пути на работу заметил оленя-альбиноса»

1. Здание через дорогу отражается в комнате, словно через камеру обскура