20+ вещей для тех, кто думает, что его уже ничем не удивить

Мир вокруг настолько многогранен, что, кажется, он никогда не перестанет нас удивлять. Даже если вы уже много чего повидали и вас почти ничем невозможно поразить, мы покажем вам то, что вы вряд ли когда-нибудь видели: яйцо киви, которое размером почти с саму птицу, дыры прямо посреди водных объектов и даже вид человеческого языка во время разговора!

AdMe.ru подобрал 22 удивительных вещи, при взгляде на которые у вас отвиснет челюсть.

Так выглядит Солнце, если смотреть на него через УФ-линзы

Нога слона

Яйцо киви в сравнении с телом

Вид на лесной пожар с космической станции

Пизанская башня внутри пуста

За замерзшим водопадом

Скелет утконоса

Миниатюрное перышко попугая

Рентгеновский снимок птицы

Озеро с дырой в Португалии

Crysomallon squamiferum — моллюск, в скелете которого есть металл

У пальмы были свои планы касательно места для роста

Trachelophorus giraffa — редкое насекомое, обитающее на Мадагаскаре

Птицы среди дыма, подсвечиваемые огнем

Цветок, похожий на Дарта Вейдера

Пузырь из лавы на воде около Гавайских островов

Осьминог с необычным окрасом

Картошка растет в воздухе

Рыба, выловленная в Аргентине

Молния посреди воды

Антарктический червь

Движения языка человека во время разговора

А у вас есть чем поделиться с теми, кто думает, что его уже ничем не удивить?

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