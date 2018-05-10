20+ вещей для тех, кто думает, что его уже ничем не удивить
Мир вокруг настолько многогранен, что, кажется, он никогда не перестанет нас удивлять. Даже если вы уже много чего повидали и вас почти ничем невозможно поразить, мы покажем вам то, что вы вряд ли когда-нибудь видели: яйцо киви, которое размером почти с саму птицу, дыры прямо посреди водных объектов и даже вид человеческого языка во время разговора!
AdMe.ru подобрал 22 удивительных вещи, при взгляде на которые у вас отвиснет челюсть.
Так выглядит Солнце, если смотреть на него через УФ-линзы
Нога слона
Яйцо киви в сравнении с телом
Вид на лесной пожар с космической станции
Пизанская башня внутри пуста
За замерзшим водопадом
Скелет утконоса
Миниатюрное перышко попугая
Рентгеновский снимок птицы
Озеро с дырой в Португалии
Crysomallon squamiferum — моллюск, в скелете которого есть металл
У пальмы были свои планы касательно места для роста
Trachelophorus giraffa — редкое насекомое, обитающее на Мадагаскаре
Птицы среди дыма, подсвечиваемые огнем
Цветок, похожий на Дарта Вейдера
Пузырь из лавы на воде около Гавайских островов
Осьминог с необычным окрасом
Картошка растет в воздухе
Рыба, выловленная в Аргентине
Молния посреди воды
Антарктический червь
Движения языка человека во время разговора
А у вас есть чем поделиться с теми, кто думает, что его уже ничем не удивить?