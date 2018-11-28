20+ ужасающих фото, которые показывают, как далеко мы зашли в загрязнении планеты

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Земля удивительна: тысячи живописных мест, невероятные природные феномены и миллионы форм жизни. Мы все признаем, что невозможно остаться равнодушным к нашей планете, но при этом продолжаем ее убивать. То, как мы обращаемся с Землей, не может не ужасать. Мы думаем, что она все снесет, но правда в том, что человеческая деятельность разрушительна. Взять хотя бы «призрачные» рыболовные сети: каждый год мы оставляем около 640 000 тонн сетей в океане, а на разложение одной уходит 600 лет. В них погибают животные — от рыб до китов, так и не находя способа выбраться.

Сегодня AdMe.ru хочет рассказать вам душераздирающую, но крайне важную историю из жизни матери-земли. Мы гарантируем, что эти 27 изображений проберут вас до самого сердца.

1. Наглядный пример экологической ситуации в Китае

2. «Цветущая» вода в Циндао, Китай

3. Рыбка попалась в пластиковую перчатку

4. Разлив нефти, хоть и выглядит как шедевр, смертельно опасен для морских обитателей

5. Пеликан, покрытый нефтью

6. Бедняга запутался в рыболовных сетях

7. Река Ямуна, Нью-Дели

8. Ребенок, стоящий в реке среди пластиковых отходов

9. Смертельная ловушка

10. Крошечный морской конек цепляется за ватную палочку

11. Сырая нефть разлилась в Мексиканском заливе

12. Когда встречается мир людей и морских обитателей, последние не могут себя защитить

13. Пластиковые волны. Нырнули бы в них?

14. Результат очистки пляжа. Почему мы превращаем место, в котором живем, в гигантскую пепельницу?

15. Сети забирают тысячи невинных жизней

16. В реке Конфузо, Парагвай, так много мертвой рыбы, что воду почти не различить

17. Для них пластиковый пакет выглядит как медуза, которую можно поймать... со смертельными последствиями

18. Крошечное пластиковое кольцо может стать причиной голодания и смерти

19. Моллюски поселились на пластиковой бутылке

20. Мы думаем, что микроскопический мусор безвреден, но он убивает

21. Невероятные последствия загрязнения вод в Китае

22. Мы правда настолько равнодушны?

23. Неожиданный вид на Тадж-Махал

24. Это даже не ежеминутное количество выбрасываемого пластика на планете

25. Западное озеро во Вьетнаме покрыто мертвой рыбой

26. Индиец чистит зубы в реке Ганг

27. Эта корова вынуждена искать траву среди пластика