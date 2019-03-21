20+ удачных фотографий, раскрывающих всю красоту нашего мира

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Часто картинки, созданные на компьютере, проигрывают реальности нашей планеты, богатой волшебными местами и потрясающей природой. Мир не устает нас удивлять, например, розовыми озерами, радужными песками, идеально точными движениями барабанщика и игрой воды и ветра. Так давайте исследовать вместе!

AdMe.ru делится с вами нашей коллекцией фотографий, показывающих всю красоту природы.

1. Кусочек земного рая на Иосе, Греция

2. Полюбуйся мощью волны... и не забудь сфотографировать!

3. Пузырек воздуха под водой ждет, когда его вытолкнут

4. Жадная ворона попала в объектив скрытой камеры

5. Китайский рыбак занят работой, пока ветер поднимает его рыболовные сети

6. Так выглядит жизнь за полярным кругом. Хотели бы съездить туда в отпуск?

7. Движения японского барабанщика точны и медитативны

8. Белка, смотрящая на свое отражение в озере, не понимает, что она только что создала идеальный кадр

9. Полосатая скумбрия открывает свои пещеристые рты, когда плавает, и отделяет зоопланктон от воды, а жабры выполняют функцию рыболовной сети

10. Женщина собирает соломинки. Красный цвет является символом удачи и счастья во Вьетнаме

11. Это то, что видят серферы, когда находятся под волной

12. Млечный Путь выходит из извергающегося вулкана в Гватемале

13. Этот великолепный закат в Польше выглядит как заставка на рабочем столе

14. Румыния — страна контрастов. В прямом смысле этого слова

15. Этот старый замерзший причал в Балтийском море выглядит пугающим и в то же время притягательным

16. Маленький окунь борется за свою жизнь, а ящерица пытается его проглотить

17. Красочный плавучий рынок в Индонезии открывается рано утром, до восхода солнца

18. Замерзшее озеро Байкал покрыто огромными кусками льда

19. Радужная гора в Перу достигает высоты более 5 200 м

20. Марсианский кратер заполнен 2 200 куб. км льда

21. Удивительное розовое озеро находится в лагуне Хатт в Австралии

22. Тающая луна создает «лунопад» силой фотошопа