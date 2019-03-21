20+ удачных фотографий, раскрывающих всю красоту нашего мира
Часто картинки, созданные на компьютере, проигрывают реальности нашей планеты, богатой волшебными местами и потрясающей природой. Мир не устает нас удивлять, например, розовыми озерами, радужными песками, идеально точными движениями барабанщика и игрой воды и ветра. Так давайте исследовать вместе!
AdMe.ru делится с вами нашей коллекцией фотографий, показывающих всю красоту природы.
1. Кусочек земного рая на Иосе, Греция
2. Полюбуйся мощью волны... и не забудь сфотографировать!
3. Пузырек воздуха под водой ждет, когда его вытолкнут
4. Жадная ворона попала в объектив скрытой камеры
5. Китайский рыбак занят работой, пока ветер поднимает его рыболовные сети
6. Так выглядит жизнь за полярным кругом. Хотели бы съездить туда в отпуск?
7. Движения японского барабанщика точны и медитативны
8. Белка, смотрящая на свое отражение в озере, не понимает, что она только что создала идеальный кадр
9. Полосатая скумбрия открывает свои пещеристые рты, когда плавает, и отделяет зоопланктон от воды, а жабры выполняют функцию рыболовной сети
10. Женщина собирает соломинки. Красный цвет является символом удачи и счастья во Вьетнаме
11. Это то, что видят серферы, когда находятся под волной
12. Млечный Путь выходит из извергающегося вулкана в Гватемале
13. Этот великолепный закат в Польше выглядит как заставка на рабочем столе
14. Румыния — страна контрастов. В прямом смысле этого слова
15. Этот старый замерзший причал в Балтийском море выглядит пугающим и в то же время притягательным
16. Маленький окунь борется за свою жизнь, а ящерица пытается его проглотить
17. Красочный плавучий рынок в Индонезии открывается рано утром, до восхода солнца
18. Замерзшее озеро Байкал покрыто огромными кусками льда
19. Радужная гора в Перу достигает высоты более 5 200 м
20. Марсианский кратер заполнен 2 200 куб. км льда
21. Удивительное розовое озеро находится в лагуне Хатт в Австралии
22. Тающая луна создает «лунопад» силой фотошопа
Какое фото вам понравилось больше всего? Вы любите фотографировать? Возможно, у вас есть собственные красивые фотографии? Поделитесь ими с нами.
Фото на превью haylsa / instagram, clarklittle / instagram