20+ традиций разных стран, которые делают свадьбу сумасшедшим праздником

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Свадьба — это далеко не всегда ЗАГС, застольные тосты и крики «Горько!» В Корее, например, целоваться вообще не принято. А в Таиланде молодых на счастье посыпают не рожью, а финиками. В африканских странах белое свадебное платье и строгий костюм жениха — редкость, зато яркие наряды необычного кроя в ходу. Некоторые традиции прошлого канули в Лету, а некоторые все так же щепетильно соблюдаются молодоженами.

AdMe.ru подобрал для вас самые интересные свадебные обычаи из разных стран мира, чтобы вы смогли совершить небольшое виртуальное путешествие.

Индия

Перед свадьбой проводят церемонию Сангит, посвященную танцам. Все женщины танцуют и поют, дразнят невесту, делятся воспоминаниями и желают невесте счастливой семейной жизни.

В день свадьбы или за день до нее проводится церемония Халди, во время которой на лицо, руки и ноги молодоженов наносится паста из куркумы.

Родственники и гости обильно посыпают молодоженов рисом, желая таким образом благополучия и процветания.

В Индии и некоторых других странах иногда придерживаются традиции щипать и в шутку толкать жениха. Это можно делать родственникам прямо на глазах у невесты — так они показывают, что укрощают его горделивость.

Япония

В Японии на свадьбу невеста должна надевать специальное белое кимоно — оно символизирует чистоту. После церемонии можно переодеться в кимоно другого цвета. Сегодня не многие невесты придерживаются этой традиции, отдавая предпочтение современным белым платьям. Но есть молодожены, которые следуют данному обычаю.

В японской свадьбе важной частью считается синтоистский обряд бракосочетания. Он проводится перед банкетом, и в нем участвуют только самые близкие. Перед алтарем слева стоит невеста, справа — жених. Напротив молодоженов возле алтаря стоят жрица (мико) и священник (каннуси). Гости со стороны жениха размещаются справа, а со стороны невесты — слева.

На церемонии в синтоистском храме молодожены должны обменяться 3 чашечками особого священного саке. Перед молодыми ставятся 3 сосуда, в которые жрица поочередно наливает священный напиток. Жених и невеста должны сделать по 3 глотка из каждой чаши.

Индонезия

Все женщины покрывают свою голову платком. В некоторых регионах голову невесты, помимо платка, украшает высокая корона.

В Индонезии украшение рук невесты — целый ритуал. Используются разные цвета и узоры. Иногда украшают даже ступни.

Таиланд

Утром молодожены направляются в храм. Монахи поют для них мантры и повязывают руки хлопковыми шнурками, которые свидетельствуют о неразрывности их уз.

Гости поздравляют пару согласно традициям Таиланда. Молодые складывают ладони лодочкой, на руки вешают ожерелье из живых цветов. Из раковины гости выливают благословенную воду на руки новобрачных, одновременно с этим говоря им свои пожелания.

В день свадьбы семья и друзья невесты по пути к ее новому дому раздают всем прохожим подарки. Этот ход называется Кхан Марк.

Израиль

В Израиле после надевания колец жених должен разбить стакан. В процессе этого действа гости кричат «На счастье». Для безопасности стакан часто заворачивают в фольгу, а жених раздавливает его.

На свадьбе можно увидеть множество традиционных танцев: танец перед невестой, танец дочерей вокруг матери и т. д. Ни одна свадьба не обходится без хоры — традиционного танца, во время которого молодоженов поднимают на стульях.

Родители тоже не отстают!

Корея

Корейские невесты сегодня чаще всего выбирают привычные европейцам белые свадебные платья. Но иногда молодожены вводят в свою церемонию и традиционные нотки и невесту можно увидеть в наряде «ханбок». Это многослойное одеяние состоит из платья зеленого цвета и второго платья с завышенной талией и множеством рисунков (чаще всего это цветы или бабочки).

Еще одна традиционная церемония, которую не забывают и современные молодожены, — Пхебэк. Во время нее нужно дарить родственникам финики и орехи. После чего родные и близкие кидают их в молодоженов, чтобы семья жила в достатке.

Вместо поцелуев молодожены просто отпивают какой-либо напиток из чаш друг друга, ведь согласно давним традициям на корейской свадьбе целоваться не принято.

Африканские страны

В некоторых общинах в Восточной Нигерии на свадьбе невеста выносит амфору с вином на голове, приветствуя своего мужа и его семью.

Во многих африканских странах молодожены надевают яркую одежду вместо белого платья и строгого костюма.

И конечно же, куда же без заводных танцев.