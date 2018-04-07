20 странных снимков, которые фотографы надеются продать в интернете

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Иногда фотостоки предлагают нам не просто странные, а очень странные фото, которые вызывают много вопросов к их создателям. Как такое могло прийти в голову? Зачем? И главное, кому это может понадобиться и действительно ли фотографы надеются это продать?

AdMe.ru собрал для вас самые странные снимки, которые только можно найти на фотостоках.

1. Судя по взгляду, этот котик устал от всего

2. Просто корова на роликах

3. Кому колбаски?

4. Интересно, он это и заказывал?

5. Кажется, выражение «поедать глазами» кто-то воспринял слишком буквально

6. Когда в голове который день играет одна и та же песня

7. Гибрид компьютерной мыши и паука. Не спрашивайте зачем. Мы не знаем

8. Любовь связывает самых разных... э-э-э... людей?

9. Ужин при свечах. Новейшая интерпретация

10. Главное — любить себя, остальное приложится

11. Когда подозрительно относишься ко всему, что предлагают бесплатно

12. Да, малыш, мы тоже не знаем, что с ней

13. А что у нас на десерт?

14. Интересно, к каким детям приходит такая зубная фея?

15. Медитация женщины-кошки, от которой в шоке даже ее питомцы

16. Весна пришла, и ее уже не остановить

17. Странный сюрприз

18. Когда в твоем снаряжении самое главное — это уточка

19. Твое лицо, когда вселился не в то тело

20. Когда отпуск не дали, а маску и трубку уже купил

Что скажете? Какие из этих снимков вам захотелось развидеть как можно скорее?