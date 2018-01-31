20+ совпадений, которые заставят визжать от наслаждения любого перфекциониста
Помните слова из фильмов: «Все события и персонажи вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми случайны»? Так вот у нас здесь все наоборот. Героям нашей подборки посчастливилось поймать такие удачные моменты и ракурсы, что можно заподозрить их в фотошопе.
AdMe.ru предлагает вам получить эстетическое удовольствие и порадовать своего внутреннего перфекциониста.
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Кто из них удивил больше всего? Может, у вас есть свои примеры таких крутых совпадений?
Фото на превью augustostberg / instagram, yourworldmylens / instagram