20+ снимков времен СССР, после которых вы захотите пересмотреть старые альбомы с фотографиями

12 1

11

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Помните героя Михаила Козакова в «Покровских воротах», который говорил: «Отшумели 60-е. 70-е пролетели. 80-е проросли»? Сейчас, когда к концу подходит уже второе десятилетие XXI века, те времена кажутся давно ушедшими и оставшимися только в учебниках истории. Но не только там — они навсегда остались на фотографиях, сделанных и профессиональными фотографами, и обычными любителями, проявлявшими пленки в собственных ванных.

Мы в AdMe.ru любим смотреть старые фото, которые возвращают нас в то время, когда деревья были большими, и надеемся, что вы разделите с нами эти приятные минуты.

Перерыв на обед. Сталинградская область, 1935 год

Косметические процедуры в Московском институте косметологии и гигиены, 1937 год

Возвращение с фронта. Иваново, 1945 год

Игровая комната при ткацкой фабрике имени Калинина. Москва, 1951 год

Парикмахерская. Москва, конец 1950-х годов

Бабушки на «смотровой площадке». Пятигорск, предположительно конец 1950-х годов

Белка — одна из двух собак, вернувшихся на Землю после полета в космос, август 1960 года

Отец и сын. Москва, Воробьевы горы, 1964 год

Бабушки и внучки. Место съемки неизвестно, 1964 год

Урок в школе. Москва, 1964 год

Баку, Азербайджан, 1964 год

Один из московских пляжей, 1964 год

Бабушка и внучка. Переславль-Залесский, 1964 год

Московская улица, 1973 год

Мальчик. Фотография, сделанная во время круиза Ростов — Ульяновск, предположительно 1975 год

Мясные ряды, 1975 год

Церемония закрытия Олимпийских игр, 1980 год

Саманта Смит в «Артеке», 1983 год

Мавзолей, 1984 год

Молодожены возле Вечного огня у Александровского сада, 1984 год

Московское метро, 1984 год

ВДНХ, 1984 год

Красная площадь, 1985 год

Пьер Карден с моделями на Красной площади. Москва, 1989 год

Покупка. Москва, 1990 год

Казань, 1990 год

Колхоз в Смоленской области, 1990 год