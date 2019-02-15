20+ снимков времен СССР, после которых вы захотите пересмотреть старые альбомы с фотографиями
Помните героя Михаила Козакова в «Покровских воротах», который говорил: «Отшумели 60-е. 70-е пролетели. 80-е проросли»? Сейчас, когда к концу подходит уже второе десятилетие XXI века, те времена кажутся давно ушедшими и оставшимися только в учебниках истории. Но не только там — они навсегда остались на фотографиях, сделанных и профессиональными фотографами, и обычными любителями, проявлявшими пленки в собственных ванных.
Мы в AdMe.ru любим смотреть старые фото, которые возвращают нас в то время, когда деревья были большими, и надеемся, что вы разделите с нами эти приятные минуты.
Перерыв на обед. Сталинградская область, 1935 год
Косметические процедуры в Московском институте косметологии и гигиены, 1937 год
Возвращение с фронта. Иваново, 1945 год
Игровая комната при ткацкой фабрике имени Калинина. Москва, 1951 год
Парикмахерская. Москва, конец 1950-х годов
Бабушки на «смотровой площадке». Пятигорск, предположительно конец 1950-х годов
Белка — одна из двух собак, вернувшихся на Землю после полета в космос, август 1960 года
Отец и сын. Москва, Воробьевы горы, 1964 год
Бабушки и внучки. Место съемки неизвестно, 1964 год
Урок в школе. Москва, 1964 год
Баку, Азербайджан, 1964 год
Один из московских пляжей, 1964 год
Бабушка и внучка. Переславль-Залесский, 1964 год
Московская улица, 1973 год
Мальчик. Фотография, сделанная во время круиза Ростов — Ульяновск, предположительно 1975 год
Мясные ряды, 1975 год
Церемония закрытия Олимпийских игр, 1980 год
Саманта Смит в «Артеке», 1983 год
Мавзолей, 1984 год
Молодожены возле Вечного огня у Александровского сада, 1984 год
Московское метро, 1984 год
ВДНХ, 1984 год
Красная площадь, 1985 год
Пьер Карден с моделями на Красной площади. Москва, 1989 год
Покупка. Москва, 1990 год
Казань, 1990 год
Колхоз в Смоленской области, 1990 год
Победительница конкурса красоты «Мисс КГБ» Екатерина Майорова. Москва, 1990 год
Фото на превью Wojtek Laski / East News, Wojtek Laski / East News