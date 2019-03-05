20+ снимков с конкурса свадебной фотографии, которые взволнуют даже тех, кто давно в браке
В день свадьбы двое заявляют миру, что две жизни сплелись в одну. И неважно, что на них при этом надето — белое платье на ней и смокинг на нем или клетчатые рубашки и джинсы на обоих. Вдвоем они или в окружении сотен гостей. Дают они брачные обеты с бокалом шампанского под взрывы фейерверка или шепчут их друг другу, стоя на пустынном морском берегу. Важно, что в этот день весь мир принадлежит им и они делают его счастливее. Посмотрите на эти фото и вспомните, как это было у вас. Или представьте, как будет.
AdMe.ru растрогался, глядя на лучшие снимки конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year. Мы надеемся, что вы тоже испытаете от них сильные эмоции.
1. Чу Тран, США
2. Крисса Чайна, Греция
3. Пол Ву, США
4. Селестин Арден, Канада
5. Сергей Лапковский, США
6. Алан Шредер, Бельгия
7. Джефф Чанг, Канада
8. Хири Хорак, Испания
9. Мадалена Коэн, Канада
10. Линда Лаува, Латвия
11. Жюстин Боулин, Канада
12. Мигл Маркуза, Великобритания
13. Мередит Лорд, Новая Зеландия
14. Дэн О’Дэй, Австралия
15. Эбби Херн, США
16. Феликс Барра, Мексика
17. Джеймс Симмонс, Австралия
18. Кшиштоф Крафчик, Польша
19. Стивен Стеммлер, Канада
20. Сергей Лапковский, США
21. Мажарул Рафи, Бангладеш
22. Алессандро Авенали, Италия
23. Джеймс Симмонс, Австралия
24. Девьям Мехротра, Индия
25. Афина Блэнксби, Австралия
26. Никки Лидбеттер, Великобритания
27. Сара Роджерс, Канада
28. Джессика Нотело, Южная Африка
29. Джейсон Тей, Австралия
А каким был день вашей свадьбы? Делитесь с нами вашими любимыми фотографиями!
Фото на превью Jiri Horak photography / Facebook