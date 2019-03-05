20+ снимков с конкурса свадебной фотографии, которые взволнуют даже тех, кто давно в браке

В день свадьбы двое заявляют миру, что две жизни сплелись в одну. И неважно, что на них при этом надето — белое платье на ней и смокинг на нем или клетчатые рубашки и джинсы на обоих. Вдвоем они или в окружении сотен гостей. Дают они брачные обеты с бокалом шампанского под взрывы фейерверка или шепчут их друг другу, стоя на пустынном морском берегу. Важно, что в этот день весь мир принадлежит им и они делают его счастливее. Посмотрите на эти фото и вспомните, как это было у вас. Или представьте, как будет.