20 невероятных совпадений, которые удачно попали в объектив фотографа из Норвегии
Каждому из нас иногда удается запечатлеть на камеру интересные моменты в повседневной жизни. Но, похоже, фотографу из Норвегии Пау Бускато (Pau Buscató) помогает сама Вселенная, чтобы у него вышел отличный кадр. На протяжении нескольких лет он фотографирует на улицах родного Осло, а также Лондона, Барселоны и Нью-Йорка, и его коллекция случайных совпадений сильно впечатляет.
AdMe.ru с разрешения Пау публикует его снимки, на которых обычные вещи выглядят как необыкновенные.
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Что вы думаете о работах этого уличного фотографа? Какой из снимков понравился вам больше всего?
Фото на превью Pau Buscató / facebook, Pau Buscató