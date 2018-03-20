20 невероятных совпадений, которые удачно попали в объектив фотографа из Норвегии

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждому из нас иногда удается запечатлеть на камеру интересные моменты в повседневной жизни. Но, похоже, фотографу из Норвегии Пау Бускато (Pau Buscató) помогает сама Вселенная, чтобы у него вышел отличный кадр. На протяжении нескольких лет он фотографирует на улицах родного Осло, а также Лондона, Барселоны и Нью-Йорка, и его коллекция случайных совпадений сильно впечатляет.