20 снимков для любителей говорить «Меня ничем не удивишь»

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Как только пользователи интернета видят что-нибудь необычное, они выхватывают смартфон, как ковбои пистолет, и вуаля — мы тоже можем полюбоваться облаком-яйцом, огнестойкой ехидной, накладкой для селфи и бесконечной колбасой. Они кажутся выдумками, но существуют на самом деле.

Мы в AdMe.ru любим новые впечатления, и вот вам новенькая подборка разных вещей и явлений, которые заставили нас буквально разинуть рот. Надеемся, что и вас они удивят.

1. Австралийским ехиднам плевать на лесные пожары: они зарываются в почву и впадают в анабиоз. И пусть шипы оплавились — отрастут!

2. «Увидел на дороге еще не представленную модель автомобиля 2020 года, полностью скрытую чехлом»

3. Лед из Антарктиды показывает годы так же, как кольца дерева. Темная полоса — слой пепла от извержения вулкана, произошедшего 21 тыс. лет назад

4. Накладка для селфи

5. 5 центов в Суринаме — квадратная монета

6. Грибочек

7. 3 в 1: холодильник, плита и раковина

8. 4 мини-банана в общей кожуре

9. Отмотайте мне метра два колбаски

10. Настоящий Винни-Пух и другие игрушки Кристофера Робина, которые Александр Милн подарил ему в период с 1920 по 1922 год

11. «Так выглядит волосок, застрявший в молнии моей куртки»

12. Когда природа решила побыть Ван Гогом и Пикассо одновременно

13. Черепахи вовсе не одинаковые

14. Инопланетный лимон

15. В Якутии нашли единственный в мире алмаз-матрешку: внутри него — еще один алмаз

16. Спящая пчела

17. «Один из домов на моей улице выглядит плоским, если смотреть на него под определенным углом»

18. Облако над крышами Рейкьявика, Исландия

19. Фото, сделанное с помощью воздушного шара, который был наполнен дымом

20. Стена из LED-экранов

Бонус: суслик нюхает цветок

А у вас есть способность замечать необычные вещи в повседневной жизни и восхищаться ими?