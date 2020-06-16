20+ случаев, когда люди решили своими глазами увидеть «Что будет, если?..»

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Когда-то из любопытства — «а что там, за горизонтом?» — наши далекие предки покинули Африку и заселили Евразию. Затем один из них, обладающий врожденной тягой к прекрасному, взял кость и сделал в ней несколько отверстий, создав подобие флейты — первый в мире музыкальный инструмент. Любознательные люди учились рисовать, создавали, творили, открывали — без их пытливых умов мир вокруг нас был бы совсем другим.

Мы в AdMe.ru заразились любопытством и решили найти самые красочные фото из серии «Что будет, если?..».

Если дом полностью покрыть зеркалами

Если нажать кнопку на фото в нужный момент, можно научиться «летать»

Если встать напротив дверного глазка во время заката

Если бутылку воды комнатной температуры оставить на 2 часа в морозильнике, осторожно достать и хлопнуть по крышке

Если молния ударит в тротуар

Если взять МРТ головы, распечатать на 3D-принтере и превратить в настольный светильник

Если молния попадет в дерево

Если сделать фотографию, пока телефон вибрирует

Если положить синий пищевой краситель в воду, в которой стояли белые розы

Если айсберг откалывается

Он всплывает и поднимается вверх, потому что его плотность меньше плотности воды.

Если исписать карандаш до конца и использовать ластик по полной

Если сидеть в самолете во время запуска SpaceX

Если оставить дорожный конус на жаре

Если в воду добавить масло и бросить таблетку «Алка-Зельтцер»

Если фотографировать море в пасмурную и ясную погоду

Если твой кактус всегда тянулся к прекрасному

Если сесть на очень пыльный стул

Если не обслуживать железнодорожные рельсы 50 лет

Если перевернуть лилию

Если ты не просто везучий, а мегавезучий

Если в обычный рецепт добавить гелевые пищевые красители

Если опустить одуванчик в воду, то можно узнать, что он водостойкий

Если посчастливится обнаружить конец радуги

Если однажды посмотреть на радугу сверху, то можно наконец увидеть ее полный круг

Если смотреть на закат из космоса

Как вы думаете, насколько далеко человека способно завести любопытство?