20+ случаев, когда люди просто хотели сделать фото, а получили шедевр эпохи Возрождения

Наша жизнь наполнена разнообразными моментами, и некоторые из них хочется непременно запечатлеть на фотографии. И только когда смотришь на уже готовые снимки, вдруг осознаешь, что получились настоящие шедевры, напоминающие картины эпохи Возрождения. Как раз такие кадры вышли у пользователей сети, когда они просто делали случайное фото своих друзей или домашних животных.

Мы в AdMe.ru получаем эстетическое удовольствие, когда в деталях рассматриваем подобные снимки. Уверены, и вам они понравятся.

22. «Главная лестница, Санкт-Петербург»

21. «Сдираем обои с потолка»

20. «Туман и дым cделали этот снимок похожим на картину маслом»

19. «В кемпинге читаю друзьям „Властелина колец“»

18. «Как-то в сумерках просунул руку в курятник, чтобы украдкой сфотографировать кур»

17. «Мои подруги наслаждаются солнцем»

16. «Свет в конце... барбекю»

15. «Леди и ее кошка»

14. «Снимок моих друзей в туннеле»

13. «Моя мама и поросенок»

12. «Кузница в государственном парке Аллер в Нью-Джерси, США»

11. «Друг сделал это фото вчера во время похода»

10. «Скажи Серсее, пусть знает, что это была я»

9. «Моя бабушка читает»

8. «Австралийская пастушья собака нюхает цветы»

7. «Приятель делал фото в моем магазине для своего портфолио. В какой-то момент его подсветка не сработала, и мы получили этот драматический снимок»

6. Вылитая картина эпохи Возрождения

5. «Эта фотография моей собаки напоминает мне картину „Девушка с жемчужной сережкой“»

4. «Отключили свет, и моя сестра готовит салат»

3. «Ожидание в прачечной»

2. «Забавно, что я наткнулся на этих спящих собак в магазине. Это было похоже на картину, так что я не мог их не сфотографировать»

1. «Просто моя девушка выщипывает брови своей подруге»