20+ самых залайканных весенних фото из инстаграма National Geographic, которые по драматизму не уступают крутым сериалам
National Geographic знаменит своими мощными и запоминающимися фотографиями, каждая из которых сама по себе как мини-история. В инстаграме журнала можно найти всевозможные работы — от пейзажей и животных до портретов людей и сцен из жизни разных этнических групп. В этой статье вы увидите самые залайканные снимки, которые были сделаны этой весной.
AdMe.ru делится с вами потрясающими моментами, которые попали в кадр фотографов National Geographic.
Крупный план красного спрайта — загадочного атмосферного явления
Дельфин и радуга
Сильный ветер на вершине Антарктического полуострова
Стервятник по кличке Руппелл из национального парка Серенгети в Танзании
Архипелаг, составляющий Фолклендские острова, или острова Мальвины
Супермолния ударяет в Атлантический океан у берегов Рио-де-Жанейро
Лев решил улечься спать на дороге. Благодаря ограничению скорости в национальном парке Крюгера ему ничто не угрожает
Леопардовый тюлень ждет, чтобы один из молодых пингвинов упал в ледяные глубины антарктических вод
Леопард отдыхает после сытной трапезы
Волшебный пейзаж Новой Зеландии
Пингвины в аргентинском заповеднике Estados
Косатки на рассвете
Единственная в мире линия паровозов Jiayang, работающая круглый год для перевозки пассажиров по узкоколейному пути
Маленькая макака играет с зеркалом
Восхождение над Южно-Китайским морем
Портрет серого кита
Посетитель кормит слона кукурузной шелухой в городском зоопарке Майдугури на северо-востоке Нигерии
Осиротевший жираф ищет утешения у человека
Мужчина кормит собак на берегу Ганга
Уйгурский ребенок передразнивает фотографа. Синьцзян, Китай, 1996 год
Коала с детенышем
Хребты айсберга, сформированные постоянными океанскими течениями, обеспечивают идеальное место отдыха для этого одинокого пингвина
Слону помогают подняться на ноги после несложной операции
Национальный парк Гранд-Каньон отпраздновал свое 100-летие 26 февраля 2019 года
Морская выдра обнимает своего детеныша на побережье центральной Калифорнии
Кайман поймал сома в Черном заливе в бразильском регионе Пантанал
Колибри обедает при лунном свете
Прекрасный Нуса-Лембонган — остров к востоку от Бали
Фото с края вулканического кратера Халеакала высотой около 10 000 футов на гавайском острове Мауи
Пробуждение детеныша панды
Может быть, у вас есть собственные фотоработы, которые могут достойно вписаться в нашу подборку? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью natgeo / instagram, natgeo / instagram