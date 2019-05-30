20+ самых залайканных весенних фото из инстаграма National Geographic, которые по драматизму не уступают крутым сериалам

37 0

24

9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

National Geographic знаменит своими мощными и запоминающимися фотографиями, каждая из которых сама по себе как мини-история. В инстаграме журнала можно найти всевозможные работы — от пейзажей и животных до портретов людей и сцен из жизни разных этнических групп. В этой статье вы увидите самые залайканные снимки, которые были сделаны этой весной.

AdMe.ru делится с вами потрясающими моментами, которые попали в кадр фотографов National Geographic.

Крупный план красного спрайта — загадочного атмосферного явления

Дельфин и радуга

Сильный ветер на вершине Антарктического полуострова

Стервятник по кличке Руппелл из национального парка Серенгети в Танзании

Архипелаг, составляющий Фолклендские острова, или острова Мальвины

Супермолния ударяет в Атлантический океан у берегов Рио-де-Жанейро

Лев решил улечься спать на дороге. Благодаря ограничению скорости в национальном парке Крюгера ему ничто не угрожает

Леопардовый тюлень ждет, чтобы один из молодых пингвинов упал в ледяные глубины антарктических вод

Леопард отдыхает после сытной трапезы

Волшебный пейзаж Новой Зеландии

Пингвины в аргентинском заповеднике Estados

Косатки на рассвете

Единственная в мире линия паровозов Jiayang, работающая круглый год для перевозки пассажиров по узкоколейному пути

Маленькая макака играет с зеркалом

Восхождение над Южно-Китайским морем

Портрет серого кита

Посетитель кормит слона кукурузной шелухой в городском зоопарке Майдугури на северо-востоке Нигерии

Осиротевший жираф ищет утешения у человека

Мужчина кормит собак на берегу Ганга

Уйгурский ребенок передразнивает фотографа. Синьцзян, Китай, 1996 год

Коала с детенышем

Хребты айсберга, сформированные постоянными океанскими течениями, обеспечивают идеальное место отдыха для этого одинокого пингвина

Слону помогают подняться на ноги после несложной операции

Национальный парк Гранд-Каньон отпраздновал свое 100-летие 26 февраля 2019 года

Морская выдра обнимает своего детеныша на побережье центральной Калифорнии

Кайман поймал сома в Черном заливе в бразильском регионе Пантанал

Колибри обедает при лунном свете

Прекрасный Нуса-Лембонган — остров к востоку от Бали

Фото с края вулканического кратера Халеакала высотой около 10 000 футов на гавайском острове Мауи

Пробуждение детеныша панды