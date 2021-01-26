20 редких вещей, которые большинство людей видит раз в жизни, да и то если повезет

В повседневной жизни нам редко удается испытать взрыв эмоций, увидев что-нибудь эдакое. Но мы уверены, что если бы каждому из нас попались вещи, перечисленные в статье, будь то огромный ледяной лист, похожий на скульптуру, созданную самой природой, или целый город, выстроенный вокруг гигантского провала в земле, то мы точно бы не удержались и ахнули.

Мы в AdMe.ru считаем, что умение восторгаться редкими явлениями и вещами помогает нам сохранить внутри частичку детства, когда мы были готовы смотреть на мир широко распахнутыми глазами. И вот вам новый повод вновь испытать это ощущение.

1. Ледяной отпечаток листа

2. Так выглядит очень редкий жираф с карликовостью: его рост 2,7 м, а рост обычного жирафа составляет в среднем 6 м

3. У выражения «жить в какой-то дыре» во Франции другое значение. Представляем вам живописную «бозульскую дыру» — ущелье диаметром 400 м и глубиной 100 м

4. Подводная статуя «Океанский атлант» у Багамских островов

5. Метеорит в солнечных лучах

6. Этому отпечатку стрекозы на известняке 150 млн лет

7. На маленькой бонсай-яблоне вырастают яблоки обычного размера

8. Бабочка с гинандроморфизмом: левая половина тела — самка, правая — самец

9. Последний кусочек лета

10. Гриб весьма необычного цвета — млечник голубой

11. Куры бывают и такими

12. «Роза пустыни» — кристалл гипса, который образуется в песках Сахары после дождей

13. На Марсе есть кратер, который называют «счастливое лицо» из-за сходства со смайликом

14. В Мурманске встречают первый после полярной ночи восход солнца. Его не было 40 дней

15. Личинки ручейника строят себе домики из придонного мусора. Художник Юбер Дюпра поместил их в аквариум с золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Вот результат

16. Елка и ее «ельчонок»

17. «Приехал в гости к маме, а у нее за окном такое»

18. Этот «космический пельмень» — спутник Сатурна, Пан

19. Это одна и та же лошадь с разницей в 5 лет. Некоторые лошади рождаются черными и медленно седеют

20. Песок на пляже острова Ормуз в Иране выглядит как глиттер