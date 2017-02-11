20 редких исторических фотографий, которые позволят нам заглянуть в XIX век

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Несмотря на то что путешествия во времени пока еще остаются фантастикой, у нас все-таки есть возможность увидеть мир таким, каким его видели те, кто жил в XIX столетии.

AdMe.ru собрал для вас несколько интереснейших фотографий со всего мира, которые помогут окунуться в атмосферу позапрошлого века и понять, как сильно изменилась наша планета.