20 редких исторических фотографий, которые позволят нам заглянуть в XIX век

Несмотря на то что путешествия во времени пока еще остаются фантастикой, у нас все-таки есть возможность увидеть мир таким, каким его видели те, кто жил в XIX столетии.

AdMe.ru собрал для вас несколько интереснейших фотографий со всего мира, которые помогут окунуться в атмосферу позапрошлого века и понять, как сильно изменилась наша планета.

Н. Н. Пушкина-Ланская, вдова А. С. Пушкина. Ницца, Франция, начало 1880-х

Центральный парк. Нью-Йорк, США, 1862 год

Разрушенная Вандомская колонна. Париж, Франция, 1871 год

Иллюминация Кремля по случаю коронации Николая II. Москва, Россия, 1896 год

Девочка рассматривает витрину магазина, торгующего овощами, мылом и сластями. Ньюкасл, Англия, 1852 год

Алоис Гитлер, отец Адольфа Гитлера. Австро-Венгрия, между 1897 и 1899 годами

Магазин мебели секонд-хенд на улице Холборн. Лондон, Англия, 1877 год

Пирамиды. Гиза, Египет, 1862 год

Бездомные дети на Малберри-стрит, Манхэттен. Нью-Йорк, США, 1889 год

Девочка продает мясо на одном из рынков Ньюкасла. Англия, 1877 год

Будущий император Николай II при дворце короля Сиама. Сиамское королевство (современный Таиланд), 1890–1891 годы

La Jamais Contente, первый в мире электромобиль, разогнавшийся до 100 км/ч. Париж, Франция, май 1899 года

Торговки цветами на Ковент-Гарден. Лондон, Англия, 1877 год

Н. В. Гоголь (в центре фотографии, с тростью) в группе русских художников. Рим, Италия, 1845 год

Президент Линкольн на поле боя. Штат Мэриленд, США, октябрь 1862 года

Рабочие на рынке Ковент-Гарден. Лондон, Англия, 1877 год

Bandit’s Roost — самая опасная улица Нью-Йорка. США, 1888 год

Продавцы дешевой рыбы в районе Сент-Джайлс. Лондон, Англия, 1887 год

Рекламные доски на улицах Лондона. Англия, 1877 год

Телефонная башня, соединяющая 5 000 линий. Стокгольм, Швеция, 1890 год

Фото на превью pixabay, nypl

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