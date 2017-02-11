20 редких исторических фотографий, которые позволят нам заглянуть в XIX век
Несмотря на то что путешествия во времени пока еще остаются фантастикой, у нас все-таки есть возможность увидеть мир таким, каким его видели те, кто жил в XIX столетии.
AdMe.ru собрал для вас несколько интереснейших фотографий со всего мира, которые помогут окунуться в атмосферу позапрошлого века и понять, как сильно изменилась наша планета.
Н. Н. Пушкина-Ланская, вдова А. С. Пушкина. Ницца, Франция, начало 1880-х
Центральный парк. Нью-Йорк, США, 1862 год
Разрушенная Вандомская колонна. Париж, Франция, 1871 год
Иллюминация Кремля по случаю коронации Николая II. Москва, Россия, 1896 год
Девочка рассматривает витрину магазина, торгующего овощами, мылом и сластями. Ньюкасл, Англия, 1852 год
Алоис Гитлер, отец Адольфа Гитлера. Австро-Венгрия, между 1897 и 1899 годами
Магазин мебели секонд-хенд на улице Холборн. Лондон, Англия, 1877 год
Пирамиды. Гиза, Египет, 1862 год
Бездомные дети на Малберри-стрит, Манхэттен. Нью-Йорк, США, 1889 год
Девочка продает мясо на одном из рынков Ньюкасла. Англия, 1877 год
Будущий император Николай II при дворце короля Сиама. Сиамское королевство (современный Таиланд), 1890–1891 годы
La Jamais Contente, первый в мире электромобиль, разогнавшийся до 100 км/ч. Париж, Франция, май 1899 года
Торговки цветами на Ковент-Гарден. Лондон, Англия, 1877 год
Н. В. Гоголь (в центре фотографии, с тростью) в группе русских художников. Рим, Италия, 1845 год
Президент Линкольн на поле боя. Штат Мэриленд, США, октябрь 1862 года
Рабочие на рынке Ковент-Гарден. Лондон, Англия, 1877 год
Bandit’s Roost — самая опасная улица Нью-Йорка. США, 1888 год
Продавцы дешевой рыбы в районе Сент-Джайлс. Лондон, Англия, 1887 год
Рекламные доски на улицах Лондона. Англия, 1877 год