20+ редких фото звезд, которые не напечатают в глянцевых журналах
Мы привыкли видеть звезд в кино и на красных дорожках при полном параде. Однако в реальной жизни знаменитости мало чем отличаются от обычных людей: они дурачатся, носят нелепые наряды, а еще очень любят пошутить над собой. В нашей подборке вы найдете фото, которыми селебрити поделились в Twitter и Instagram, чтобы порадовать поклонников.
AdMe.ru внимательно изучил аккаунты актеров, фотографов и музыкантов, чтобы отобрать самые теплые фото из прошлого.
Актер Роб Лоу вспомнил молодые годы и работу с Томом Крузом. Узнаете Тома?
2 легендарных Джокера еще до того, как исполнили свою знаковую роль. Хит Леджер получил «Оскар» в 2009-м, а Хоакин Феникс — в 2020 году
Орландо Блум и Элайджа Вуд делали селфи еще до того, как это стало мейнстримом
Джиллиан Андерсон поделилась личным фото своей поездки в Лондон в 80-х годах
Бритни Спирс со старшим братом и младшей сестрой
Маколей Калкин показал, как действительно будет выглядеть ремейк фильма «Один дома»
Дэвид Духовны похвастался тем, что тусовался с принцем Чарльзом
Джейсон Момоа отдыхает на съемках «Игры престолов». Никаких лимузинов и президентских номеров в отелях — только старый фургон и плед
Шер во время благотворительного визита в Армению. Певица посетила приюты и оплатила груз с гуманитарной помощью
Деми Мур трогательно поздравила Брюса Уиллиса с 65-летием: «С днем рождения, Брюс. Спасибо тебе за 3 величайших дара в моей жизни»
Уилл Смит умудрился проникнуть в особняк редактора Playboy Хью Хефнера
Люк Эванс, Орландо Блум и Питер Джексон отдыхают на съемочной площадке «Хоббита»
По-домашнему теплое фото Хью Джекмана и его мамы
Рики Мартин со своими детьми 10 лет назад
Брук Шилдс, Роберт Дауни — младший и его модная прическа
Актриса Элизабет Бэнкс нашла старое фото со съемок фильма «Поймай меня, если сможешь» и поделилась им с подписчиками
Марго Робби и Уилл Смит дурачились на съемках фильма «Фокус»
Пенелопа Крус описала это фото так: «Интересно, о чем мы разговаривали?»
Вы можете найти на этом фото легендарную супермодель Синди Кроуфорд?
Майкл Джексон, его сестра Ла Тойя и актер Эммануэль Льюис на съемках клипа The Way You Make Me Feel
Николь Кидман подарила своему супругу Киту Урбану нежный поцелуй
Робин Уильямс и его незабываемая добрая улыбка
Какое фото из нашего списка вызвало у вас улыбку или, может быть, чувство ностальгии?