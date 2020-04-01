20+ редких фото звезд, которые не напечатают в глянцевых журналах

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Мы привыкли видеть звезд в кино и на красных дорожках при полном параде. Однако в реальной жизни знаменитости мало чем отличаются от обычных людей: они дурачатся, носят нелепые наряды, а еще очень любят пошутить над собой. В нашей подборке вы найдете фото, которыми селебрити поделились в Twitter и Instagram, чтобы порадовать поклонников.

AdMe.ru внимательно изучил аккаунты актеров, фотографов и музыкантов, чтобы отобрать самые теплые фото из прошлого.

Актер Роб Лоу вспомнил молодые годы и работу с Томом Крузом. Узнаете Тома?

2 легендарных Джокера еще до того, как исполнили свою знаковую роль. Хит Леджер получил «Оскар» в 2009-м, а Хоакин Феникс — в 2020 году

Орландо Блум и Элайджа Вуд делали селфи еще до того, как это стало мейнстримом

Джиллиан Андерсон поделилась личным фото своей поездки в Лондон в 80-х годах

Бритни Спирс со старшим братом и младшей сестрой

Маколей Калкин показал, как действительно будет выглядеть ремейк фильма «Один дома»

Дэвид Духовны похвастался тем, что тусовался с принцем Чарльзом

Джейсон Момоа отдыхает на съемках «Игры престолов». Никаких лимузинов и президентских номеров в отелях — только старый фургон и плед

Шер во время благотворительного визита в Армению. Певица посетила приюты и оплатила груз с гуманитарной помощью

Деми Мур трогательно поздравила Брюса Уиллиса с 65-летием: «С днем рождения, Брюс. Спасибо тебе за 3 величайших дара в моей жизни»

Уилл Смит умудрился проникнуть в особняк редактора Playboy Хью Хефнера

Люк Эванс, Орландо Блум и Питер Джексон отдыхают на съемочной площадке «Хоббита»

По-домашнему теплое фото Хью Джекмана и его мамы

Рики Мартин со своими детьми 10 лет назад

Брук Шилдс, Роберт Дауни — младший и его модная прическа

Актриса Элизабет Бэнкс нашла старое фото со съемок фильма «Поймай меня, если сможешь» и поделилась им с подписчиками

Марго Робби и Уилл Смит дурачились на съемках фильма «Фокус»

Пенелопа Крус описала это фото так: «Интересно, о чем мы разговаривали?»

Вы можете найти на этом фото легендарную супермодель Синди Кроуфорд?

Майкл Джексон, его сестра Ла Тойя и актер Эммануэль Льюис на съемках клипа The Way You Make Me Feel

Николь Кидман подарила своему супругу Киту Урбану нежный поцелуй

Робин Уильямс и его незабываемая добрая улыбка