20 расслабляющих фото, на которых минимум деталей и максимум смысла
Яркие краски, громкие звуки и обилие деталей утомляют. Наши голова и глаза устают от огромного количества информации. Минимализм как глоток свежего воздуха — расслабляет, снимает стресс, дарит ощущение свободы и пространства. К тому же красота обычно скрывается в мелочах.
Мы в AdMe.ru собрали для вас легкие фотографии, которые цепляют с первого взгляда.
Поймал момент
Новорожденная черепашка исследует большой мир
Лист, который встал на пути уличного художника
Поверхностное натяжение
Все будет o’key
Тюльпаны до и после сборки
Нет, это не картина
Мост Джорджа Вашингтона
Ледяная пещера в Исландии на закате
Капельки воды на крыше
Сухая трава на снегу
Наблюдает искусство
Облака на закате
Редкий источник пресной воды в Мексике с неограниченной видимостью под водой
Засуха
Каноэ на воде
Беспощадность времени
Встреча
Как с полотен Ван Гога
Идеально
Расскажите, на какой фотографии вы залипли дольше всего?
Фото на превью nigs / pikabu