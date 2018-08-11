20 расслабляющих фото, на которых минимум деталей и максимум смысла

Яркие краски, громкие звуки и обилие деталей утомляют. Наши голова и глаза устают от огромного количества информации. Минимализм как глоток свежего воздуха — расслабляет, снимает стресс, дарит ощущение свободы и пространства. К тому же красота обычно скрывается в мелочах.

Мы в AdMe.ru собрали для вас легкие фотографии, которые цепляют с первого взгляда.

Поймал момент

Новорожденная черепашка исследует большой мир

Лист, который встал на пути уличного художника

Поверхностное натяжение

Все будет o’key

Тюльпаны до и после сборки

Нет, это не картина

Мост Джорджа Вашингтона

Ледяная пещера в Исландии на закате

Капельки воды на крыше

Сухая трава на снегу

Наблюдает искусство

Облака на закате

Редкий источник пресной воды в Мексике с неограниченной видимостью под водой

Засуха

Каноэ на воде

Беспощадность времени

Встреча

Как с полотен Ван Гога

Идеально

Расскажите, на какой фотографии вы залипли дольше всего?

Фото на превью nigs / pikabu

30 На склад!
4 Комментарии
  • 11 августа 2018
  • 4
  • 9260

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