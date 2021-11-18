20+ работ британского фотографа, которая 150 лет назад проводила фотосессии, на которые и сегодня равняются голливудские фотографы

Джулия Маргарет Камерон (урожденная Пэттл) впервые взяла в руки фотоаппарат в 48 лет и стала одним из влиятельных фотографов своего времени. Благодаря ей мы увидели портреты знаменитых ученых, актрис и обычных людей XIX и XX столетий. Ей позировали знаменитые личности того времени: Чарльз Дарвин, актриса Эллен Терри, а также Алиса Лидделл, которая стала прообразом Алисы из сказки Льюиса Кэрролла.

Мы в AdMe.ru не могли поверить, что этим фотографиям более 100 лет, ведь они ничем не уступают современным снимкам, сделанным на навороченные аппараты с множеством функций. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как творчество Камерон повлияло на современную портретную фотографию.

Джулия Маргарет Камерон, 1870 год

Это одна из немногих фотографий самой Джулии Маргарет Камерон, сделанная ее сыном Генри Гершелем Хэем Камероном, который также стал фотографом. Она родилась в Калькутте, столице индийского штата Западная Бенгалия, но основные свои работы, которые сделали ее самым известным портретистом XIX века, она создала в деревне Фрешуотер на острове Уайт. Сюда они переехали с мужем примерно в 1860-х годах. Но вскоре мужу и старшим сыновьям пришлось уехать на Цейлон, а младшая дочь вышла замуж. Чтобы Джулия не скучала, дочь и зять купили ей камеру. Так и началась ее карьера, которая продлилась 12 лет. Камерон подарила миру около 900 фотографий, вошедших в историю и сделавших ее всемирно известным фотографом. Последние годы своей жизни она провела на острове Цейлон, покинув этот мир в возрасте 63 лет.

«Энни — моя первая успешная фотография», 1864 год

Камерон назвала эту фотографию своим первым успехом. Она сфотографировала дочку стихотворца Бенджамина Филпота, Энни, 29 января 1864 года. Почти через месяц в письме своему другу сэру Джону Гершелю она написала: «В начале этого года я решила заняться фотографией, после того как мой добрый и любящий сын (имеет в виду своего зятя, мужа младшей дочери Джулии — прим. AdMe.ru) подарил мне камеру. Я села за работу в одиночку без чьей-либо помощи, чтобы понять, что я могу. Весь суровый январь я буквально чувствовала, что я в темноте среди бесконечных провалов, но в конце концов за ними последовал бесконечный успех!»

«Своему первому безупречному успеху в фотографии я во многом обязана послушанию и милости моей лучшей и прекраснейшей натурщицы. Эта фотография была сделана мной в 13:00 в пятницу, 29 января. Она была отпечатана — тонирована — зафиксирована и оформлена в рамке мной, после чего я выдала ее в таком виде к 8 часам вечера того же дня». Джулия Маргарет Камерон

«Грусть», 1864 год

На этой фотографии изображена 16-летняя актриса Эллен Терри, которая начала играть в театре с ранних лет. Она стала признанной британской актрисой конца XIX и начала XX века. За свою карьеру она сыграла во множестве пьес, гастролировала по Европе и Америке, а также успела сняться в нескольких фильмах с 1916 по 1922 год. Камерон старалась фотографировать юных моделей. Она отказывалась снимать замужних женщин и объясняла это так: «Нельзя фотографировать женщину, если ей от 18 до 70 лет». По этой же причине она отказалась снимать жену Чарльза Дарвина.

«Гипатия», 1867 год

Образ древнегреческого философа, астронома и математика Гипатии был вдохновлен одноименным романом английского писателя и проповедника Чарльза Кингсли. Моделью выступила британская художница с греческими корнями Мария Спартали Стиллман.

«Эхо», 1868 год

Название этой фотографии ссылается на классическую греческую мифологию. Эхо — это нимфа с горы Геликон, которая развлекала богиню Геру, жену Зевса, пока тот баловался с другими нимфами. Раскрыв обман, разгневанная богиня лишила нимфу дара речи — Эхо не могла сама начать разговор, а только повторяла чужие слова. Через какое-то время Эхо видит возле ручья Нарцисса и влюбляется в него. Но дело в том, что Нарцисс уже влюбился, но в свое отражение в ручье. От горя Эхо исчезает, и от нее не остается ничего, кроме ее голоса. В изобразительном искусстве она обычно предстает как призрачная фигура, скорбящая над телом Нарцисса. Модель на картине — 16-летняя Хэтти Кэмпбелл, чья красота вдохновила Камерон на создание ряда портретов, снятых в 1868 году.



Портрет Энни Чинери Камерон в образе Зулейки из «Абидосской невесты», 1872 год

Зулейка — трагическая героиня одной из шести «восточных повестей» Джорджа Байрона «Абидосская невеста». На фотографии в роли Зулейки выступила невестка Джулии Маргарет Камерон — Энни, жена ее второго сына Юэна Роттсли Хэя Камерона.

Алиса Лидделл в образе Помоны, 1872 год

20-летняя Алиса Лидделл воплотила образ Помоны — древнеримской богини фруктовых деревьев и садов. В греческой мифологии нет ее аналогов, как у других римских богинь и богов. Именно Лидделл в детстве вдохновила писателя Льюиса Кэрролла, который был близким другом ее семьи, написать «Приключения Алисы в Стране чудес» в 1865 году.

«Царица Эсфирь перед Артаксерксом», 1865 год

На создание фотографии Камерон вдохновила библейская история о еврейской царице Эсфирь, которая, пытаясь спасти свой народ, лишается чувств перед разгневанным царем Персии Артаксерксом. Она предстала перед ним в «великолепной одежде», чтобы убедить царя пощадить евреев в его царстве: «Царица упала, побледнела, потеряла сознание и склонила голову на плечи служанки, которая шла с ней». На фото — английский драматург и поэт сэр Генри Тейлор, а также горничная и модель Камерон — Мэри Райан и Мэри Келлавей.

«Царь Давид», 1866 год

Ученый Майк Уивер, исследовавший фотографии Камерон в своей работе 1984 года, обобщил ее представление о красоте: «Библия, классическая мифология, пьесы Шекспира и стихи Теннисона были слиты в единое видение идеальной красоты».

«Дева Мария», 1867 год

Роль Девы Марии досталась еще одной горничной фотографа — Мэри Энн Хиллер, которая была моделью для многих других работ Камерон. Всего фотограф сделала около 50 снимков Мадонны, но Хиллер появлялась в ее образе чаще других.

«Еще одна моя маленькая горничная с раннего детства была одной из самых красивых и неизменных моих моделей, и ее лицо воспроизводилось во всех формах, но никогда не теряло своего изящества». Джулия Маргарет Камерон

«Король Лир передает свое королевство 3 дочерям», 1872 год

За основу фотоиллюстрации Камерон взяла сюжет трагедии Шекспира «Король Лир», согласно которому легендарный король Лир, решив отойти от дел, делит королевство между своими 3 дочерями. На фото моделями послужили муж фотографа Чарльз Хэй Камерон, а также сестры Лидделл: Лорина, Эдит и Алиса.

«Расставание Ланселота и Гвиневры», 1874 год

По просьбе Альфреда Теннисона Камерон создавала фотоиллюстрации к новому изданию его серии поэм по легендам о короле Артуре «Королевские идиллии». Согласно некоторым источникам, Камерон израсходовала 42 негатива, прежде чем результат ее устроил. Она провела огромную работу, подбирая моделей для своих фотографий. В качестве моделей пробовались ее муж, племянницы и даже гости. В итоге сэром Ланселотом стал носильщик из Ярмута, который, по ее мнению, стал его идеальным воплощением. На фотографии изображена сцена встречи сэра Ланселота и королевы Гвиневры, прежде чем они расстанутся навсегда.

«Король Артур», 1874 год

Еще одна фотоиллюстрация к «Королевским идиллиям» изображает самого короля Артура. Камерон с радостью откликнулась на просьбу Теннисона, сказав: «Быть связанной с вашим именем — для меня бессмертие». Моделью выступил Уильям Уордер. Образы, которые Камерон создала для «Королевских идиллий», стали самыми показательными ее работами. Фотограф очень тщательно проработала детали костюмов и реквизита, чтобы фотографии соответствовали его повествованию.

Эмили Пикок позировала для фотоиллюстрации к стихотворению «Королева мая», 1875 год

Юная Эмили Пикок, которая жила по соседству с Камерон на острове Уайт, стала моделью для множества работ фотографа, в том числе для иллюстраций поэмы Альфреда Теннисона «Королева мая». В основу поэмы лег языческий праздник, который празднуется на Британских островах с 1870-х годов. Королевой мая выбирали самую красивую девушку, которая возглавляла шествие в честь праздника. Она была одета в белое платье, что символизировало чистоту, а на голове был цветочный венок.

Сцена из стихотворения Альфреда Теннисона «Королева мая», 1875 год

На этой фотографии изображены Эмили Пикок и Лайонел Теннисон, младший сын английского поэта Альфреда Теннисона. Самые внимательные могут заметить венок из цветов королевы мая, который висит на деревянной перекладине. Молодые люди воплотили образы королевы мая и ее кавалера по имени Робин из стихотворения Альфреда Теннисона.

Портрет Генри Тейлора, 1865 год. Сэр Джон Гершель в кепке и накидке, 1867 год

Еще одним направлением фотографии Камерон были портреты знаменитых мужчин — деятелей науки и искусства. В своем письме историку и философу Томасу Карлайлу она написала: «Когда перед моей камерой находились такие люди, вся моя душа старалась выполнить свой долг перед ними и точно передать величие их внутреннего мира, а также внешние человеческие черты. Такие фотографии были почти воплощением молитвы». Драматург Генри Тейлор очень часто позировал для фотографий Камерон, особенно тех, что относились к исторической или библейской тематике. А сэр Джон Гершель, химик, математик, астроном, физик и изобретатель, был давним другом фотографа, по словам которой, именно он впервые рассказал ей о новейшем изобретении того времени и даже прислал его образцы ей в Калькутту, Индия, в 1839 году.

Портрет Чарльза Дарвина, 1868 год. Портрет Альфреда Теннисона, 1869 год

Большинство мужчин, запечатленных Камерон, были известными учеными, писателями или священнослужителями Викторианской эпохи. Портрет Чарльза Дарвина был сделан, когда он и его семья арендовали коттедж на острове Уайт у Камеронов летом 1868 года. А поэт Альфред Теннисон стал хорошим другом их семьи. Он и члены его семьи часто позировали для фотографий Камерон.

Портрет Чарльза Хэя Камерона, мужа фотографа, 1864 год

Чарльз Хэй Кэмерон был блестящим юристом, который построил выдающуюся карьеру в качестве государственного служащего в судебной системе Индии. Кроме того, он выступал за доступность образования для коренных жителей Индии. Альфред Теннисон, который был также и его близким другом, писал о нем, что он «философ с бородой, освещенной лунным светом». Переехав с семьей в Англию, он отошел от дел и находил утешение в произведениях Гомера, Вергилия, Шекспира. Джулия Маргарет Камерон очень любила своего мужа и тепло отзывалась о нем. Она решила сфотографировать его сидящего в кресле в своем пальто, залитого драматическим боковым светом.

Молящаяся девочка, 1866 год

Полностью посвятившая себя своему новому увлечению — фотографии — Камерон осознает, что ей все еще не хватает общества своих детей. В письме писателю и критику Уильяму Майклу Россетти она говорит: «Впервые за 26 лет под моей крышей нет детей». Поэтому она решает искать новые пути вдохновения. На фотографии 6-летняя Флоренс Энсон во время молитвы. В фокусе лишь ангельское лицо и густые волосы маленькой натурщицы.

«Я жду», «Ангел Рождества», 1872 год

Часто моделями Камерон были дети: ее собственные, дети родственников, а также местных жителей. Обычно она изображала их ангелами или детьми из библейских историй. Сестры Рэйчел и Лора Герни были ее внучатыми племянницами и часто позировали в качестве херувимов. Спустя годы девочки вспоминали: чтобы позировать их двоюродной бабушке, требовалось терпение.

Цирцея, 1865 год

Цирцея — дочь бога Гелиоса и чародейка из древнегреческой мифологии, а также одна из персонажей гомеровской «Одиссеи». Виноград на ее голове символизирует волшебный напиток, с помощью которого она превратила моряков в свиней, чтобы Одиссей не покинул ее остров. Камерон написала под этой фотографией цитату поэта Джона Мильтона: «Кто не знает Цирцею, дочь солнца».

Фотография цейлонской девочки, между 1875 и 1879 годами

К началу 1870-х годов в семье Камеронов наступили тяжелые времена. В 1875 году они решают переехать на остров Цейлон, где расходы на жизнь были намного ниже. Здесь Камерон фотографировала в основном индийских служанок и работников плантаций, «другой» красотой которых она также восхищалась.

Бонус: современная портретная фотосессия

Фотография появилась в далеком 1839 году, когда французский художник и впоследствии фотограф Луи Дагер представил миру свое новейшее изобретение, которое назвали дагерротипом. С тех пор многое изменилось, технологии стремительно развивались, и теперь мы можем делать профессиональные фотографии с помощью смартфонов. Не изменилось только одно — желание поймать момент и остановить время. Современные фотосессии и селфи — это то, что сегодня доступно каждому, а 150 лет назад казалось чудом. Хотя в каждой эпохе есть люди, которые опережают время и стремятся исследовать новые горизонты. Именно такой и была Джулия Маргарет Камерон, работы которой заняли особое место в истории фотографии. Даже сегодня ее работы вдохновляют известных фотографов. Знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц сделала снимок голливудской актрисы Джессики Честейн в стиле портретов Камерон для издания Vogue.