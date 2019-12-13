20+ фотографий реальной России, от просмотра которых в душе что-то переворачивается
Фотограф Вугар Мамедзаде живет в Оренбурге и уже 4 года работает в жанре уличной и документальной фотографии. Он называет свое занятие настоящей фотографией и признается, что это один из самых сложных жанров, потому что в нем присутствуют жизнь, искренность и откровенность. Когда Вугар отправляется снимать, он описывает это так: «Есть реальность, есть ты и вся жизнь перед тобой. Выходя на улицу, ты либо чувствуешь момент, „нерв“, либо нет. Важно быть уверенным, честным и по-хорошему наглым. Важно любить, чувствовать и видеть красоту как внешнюю, так и душевную».
Растворившись в городской суете, фотограф делает самые разные снимки: иногда это прекрасные моменты, полные любви и доброты, а порой он запечатлевает жизнь со всей ее болью и отчаянием. Но, конечно, главными героями Вугара становятся люди, ведь именно в их лицах можно найти настоящие живые эмоции и чувства.
На нас в AdMe.ru работы Вугара произвели большое впечатление, потому что он сумел увидеть красоту и волшебство в повседневных событиях и вещах. Кстати, недавно его снимки победили на престижном всероссийском конкурсе Best of Russia.
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Узнали ли вы на этих фотографиях настоящую Россию? Совпадает ли ваше видение со взглядом фотографа?
Фото на превью uzret_nezrimoe / instagram