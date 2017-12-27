20 фотографий, в которых живет наше детство

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У каждого в архиве найдутся снимки, наполненные теплыми воспоминаниями, особенным уютом и нежностью. А фото, сделанные на Polaroid, просто состоят из этих ощущений. AdMe.ru собрал фотографии, о каждой из которых можно сказать: «Как приятно вспомнить».

Это время, когда были модные длинные волосы

Кудри

И короткие топы

Фото из детского сада могли напугать даже взрослых

А день рождения отмечали с друзьями, которые теперь так далеко

Наши папы были такими

«На фотографии мой папа, двоюродный брат и я. Мне здесь 3 с лишним года, а папе 26, как сейчас мне».

Покрывало, ковры на стене и полу создавали уникальную атмосферу

Мы были не хипстерами. Просто так раньше выглядели все

Новый год встречали в кругу семьи

Вечера проводили с друзьями

У папы была самая крутая машина

А селфи когда-то выглядело именно так

1001 далматинец и Русалочка были на всех свитерах страны

На них мы катались по очереди и почти никогда не падали

Это фото не отредактируешь

А эти ребята были в каждом дворе

Мы с любовью и теплотой вспоминаем эти моменты