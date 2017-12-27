20 фотографий, в которых живет наше детство
У каждого в архиве найдутся снимки, наполненные теплыми воспоминаниями, особенным уютом и нежностью. А фото, сделанные на Polaroid, просто состоят из этих ощущений.
AdMe.ru собрал фотографии, о каждой из которых можно сказать: «Как приятно вспомнить».
Это время, когда были модные длинные волосы
Кудри
И короткие топы
Фото из детского сада могли напугать даже взрослых
А день рождения отмечали с друзьями, которые теперь так далеко
Наши папы были такими
«На фотографии мой папа, двоюродный брат и я. Мне здесь 3 с лишним года, а папе 26, как сейчас мне».
Покрывало, ковры на стене и полу создавали уникальную атмосферу
Мы были не хипстерами. Просто так раньше выглядели все
Новый год встречали в кругу семьи
Вечера проводили с друзьями
У папы была самая крутая машина
А селфи когда-то выглядело именно так
1001 далматинец и Русалочка были на всех свитерах страны
На них мы катались по очереди и почти никогда не падали
Это фото не отредактируешь
А эти ребята были в каждом дворе
Мы с любовью и теплотой вспоминаем эти моменты
Фото на превью _mamahudi_/instagram.com, hereiamvalentina/instagram.com