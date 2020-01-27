20+ отреставрированных снимков из прошлого, на которых теперь видна подлинная красота людей предыдущих поколений

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Когда удается сохранить старые семейные фотографии, это уже немалый подвиг. А если к тому же посчастливится их восстановить, то причин для радости вдвое больше. С развитием технологий и усовершенствованием фотообработки со вторым проблем возникнуть не должно.

AdMe.ru не перестает любоваться красотой людей предшествующих поколений. В конце статьи мы добавили бонус: не только отретушированный снимок, но и фото того, как героиня на нем выглядит сейчас.

1. «Завершил восстановление цвета»

2. «Дедушка в подростковом возрасте (1942)»

3. «День свадьбы моих прабабушки и прадедушки»

4. «Моя бабушка по материнской линии»

5. «Восстановление фотографии моего дедушки»

6. «Раскрасил эту фотографию сегодня»

7. «Мама и я в 1983 году на детском карнавале»

8. «Я сделал это в прошлом году для одного из моих дедушек»

9. «„Почистили“ старую фотографию моей бабушки. В этом месяце ей исполняется 90 лет»

10. «Впервые отредактировали фотографию моего прадеда»

11. «Добавила немного цвета фотографии моей тети начала 1940-х годов»

12. «Родители моей тещи почти 50 лет назад»

13. «Мой дедушка в 1940-х годах»

14. «Фотография моего отца, которую восстановили и раскрасили. Абсолютно потрясающая работа!»

15. «Наконец-то нашлось время, чтобы восстановить фотографию моей матери на выпускном вечере в колледже. Фото лежало в кошельке отца в течение последних 30 лет»

16. «Невозможное возможно»

17. «Сделал это для своей сводной сестры. Ее ныне покойный дедушка»

18. «Пара из Техаса, 1910»

19. «Портрет молодого британского солдата»

20. «Пробовал восстановить эту фотографию на день рождения моей мамы»

21. «Моя старшая сестра восстановила эту фотографию свадьбы наших бабушки и дедушки. Я так поражен работой, которую она сделала»

22. «Бабушка была в восторге и не могла перестать смеяться от радости»

23. «Эта реставрационная работа действительно впечатляет»

Бонус: «Я восстановил это фото для своей бабушки на Рождество»

Сохранились ли у вас фотографии прабабушек и прадедушек? Пришлите нам старые снимки, которые хранятся в ваших альбомах, а мы постараемся их отреставрировать. Не забудьте подписать, кто изображен на фото, или описать историю его создания.