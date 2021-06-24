20+ отборных фото для желающих еще разок офигеть от непредсказуемости этого мира

Интернет за секунду переносит нас в любую точку планеты и показывает разные чудеса, стоит лишь набрать пару слов в поисковике. И именно тогда, когда нам кажется, что удивить нас сложно, и стоит заглянуть в такую статью. И вдруг оказывается, что мир велик, а мы по сравнению с ним просто дети, которые, приоткрыв рот, дивятся на туман в пещере, дуб-альбинос, арбуз весом в полторы сотни кг, окаменевший позвонок динозавра и тефтельку 30-летней давности, заключенную в эпоксидную смолу на веки вечные.

AdMe.ru без сомнений заявляет, что умение удивляться продлевает жизнь, и вот вам куча крутых поводов потренироваться в этом умении. А в конце статьи вас ждет бонус — кадр из мультика с очень, очень неправильным фламинго.

«Наткнулся на улице на это авто — наполовину черное, наполовину белое»

«Вот какую клубничину я нашла»

В стене сохранились очертания дымоходов, идущих от каминов к трубам на крыше

Сатурн при дневном свете

Идеальный переход цветов внутри помело

Пальмы в снегу, Батуми

Окаменевший позвонок динозавра

Из-за грозы в пещере образовался плотный туман

«Устроил себе челлендж: вытащил ядро из кокоса, не повредив»

Редкое природное явление: сильный ветер сам катает рулоны из снега

«Я нашла в своем саду молоденький дуб-альбинос. К сожалению, такие растения не живут долго, так как у них нет способности к фотосинтезу»

Пузырь из жвачки

Арбуз весом в 159 кг

Самый высокий в мире замок из песка

«В мой дом ударила молния, и стена взорвалась»

Метеорит падает в жерло действующего вулкана

Волосок решил поседеть, а потом передумал

Вот что произойдет, если оставить лестницу в колодце из известняка

«30 лет назад мой дедушка залил тефтельку эпоксидной смолой»

Так выглядят лапки повышенной мимимишности

«Вышел на 5 минут выбросить мусор, и вот кто вторгся ко мне в дом»

Капля росы на листьях выглядит как бриллиант

«Хотели понюхать розу, а там сюрприз»

Бонус: кажется, мультипликаторы из Disney никогда не видели фламинго с открытым клювом