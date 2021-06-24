20+ отборных фото для желающих еще разок офигеть от непредсказуемости этого мира
Интернет за секунду переносит нас в любую точку планеты и показывает разные чудеса, стоит лишь набрать пару слов в поисковике. И именно тогда, когда нам кажется, что удивить нас сложно, и стоит заглянуть в такую статью. И вдруг оказывается, что мир велик, а мы по сравнению с ним просто дети, которые, приоткрыв рот, дивятся на туман в пещере, дуб-альбинос, арбуз весом в полторы сотни кг, окаменевший позвонок динозавра и тефтельку 30-летней давности, заключенную в эпоксидную смолу на веки вечные.
AdMe.ru без сомнений заявляет, что умение удивляться продлевает жизнь, и вот вам куча крутых поводов потренироваться в этом умении. А в конце статьи вас ждет бонус — кадр из мультика с очень, очень неправильным фламинго.
«Наткнулся на улице на это авто — наполовину черное, наполовину белое»
«Вот какую клубничину я нашла»
В стене сохранились очертания дымоходов, идущих от каминов к трубам на крыше
Сатурн при дневном свете
Идеальный переход цветов внутри помело
Пальмы в снегу, Батуми
Окаменевший позвонок динозавра
Из-за грозы в пещере образовался плотный туман
«Устроил себе челлендж: вытащил ядро из кокоса, не повредив»
Редкое природное явление: сильный ветер сам катает рулоны из снега
«Я нашла в своем саду молоденький дуб-альбинос. К сожалению, такие растения не живут долго, так как у них нет способности к фотосинтезу»
Пузырь из жвачки
Арбуз весом в 159 кг
Самый высокий в мире замок из песка
«В мой дом ударила молния, и стена взорвалась»
Метеорит падает в жерло действующего вулкана
Волосок решил поседеть, а потом передумал
Вот что произойдет, если оставить лестницу в колодце из известняка
«30 лет назад мой дедушка залил тефтельку эпоксидной смолой»
Так выглядят лапки повышенной мимимишности
«Вышел на 5 минут выбросить мусор, и вот кто вторгся ко мне в дом»
Капля росы на листьях выглядит как бриллиант
«Хотели понюхать розу, а там сюрприз»
Бонус: кажется, мультипликаторы из Disney никогда не видели фламинго с открытым клювом
А когда вы в последний раз удивлялись так, что рот открывался непроизвольно?