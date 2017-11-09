20 фотографий, на которых все так совпало, что даже не верится

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Для впечатляющего кадра нужна камера и немного умения. Но, согласитесь, иногда этого бывает недостаточно. Так что же еще нужно для того, чтобы сделать крутое фото? AdMe.ru подготовил 20 подсказок, которые помогут ответить на этот вопрос. А если все-таки не догадаетесь, держите ответ-бонус в конце статьи.

20. Профессионализм

19. Полное единение с природой

18. Еще секунду, и он заговорит

17. Обнимашечки с водичкой

16. Ты ли это, Жади?

15. Попугаи не то, кем они кажутся

14. Не фото, а картинка из теста Роршаха

13. Утренники, корпоративы. Недорого

12. Да что вы знаете о косплее?!

11. Орел ацтеков на современный лад

10. Вот как нужно качать пресс

9. Кто фрик? Я фрик? Да, я фрик!

8. Альтер эго

7. Улетный конкурс от тамады — «Поцелуй невесту». И неважно, что ты рыба

6. Когда устала слышать «Ну ты же девочка!»

5. Когда идешь на рыбалку и сама природа дает тебе знак

4. Кажется, он не тот, за кого себя выдает

3. Теория о нашествии пришельцев имеет право на жизнь

2. Да что тут происходит, черт побери?!

1. Для тех, кому нравится черный юмор

Ответ-бонус: для крутой фотографии важен тот самый подходящий момент

Наверняка и у вас есть шедевральные фото, сделанные в нужном месте в нужное время. Покажите их нам!