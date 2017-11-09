20 фотографий, на которых все так совпало, что даже не верится
Для впечатляющего кадра нужна камера и немного умения. Но, согласитесь, иногда этого бывает недостаточно. Так что же еще нужно для того, чтобы сделать крутое фото?
AdMe.ru подготовил 20 подсказок, которые помогут ответить на этот вопрос. А если все-таки не догадаетесь, держите ответ-бонус в конце статьи.
20. Профессионализм
19. Полное единение с природой
18. Еще секунду, и он заговорит
17. Обнимашечки с водичкой
16. Ты ли это, Жади?
15. Попугаи не то, кем они кажутся
14. Не фото, а картинка из теста Роршаха
13. Утренники, корпоративы. Недорого
12. Да что вы знаете о косплее?!
11. Орел ацтеков на современный лад
10. Вот как нужно качать пресс
9. Кто фрик? Я фрик? Да, я фрик!
8. Альтер эго
7. Улетный конкурс от тамады — «Поцелуй невесту». И неважно, что ты рыба
6. Когда устала слышать «Ну ты же девочка!»
5. Когда идешь на рыбалку и сама природа дает тебе знак
4. Кажется, он не тот, за кого себя выдает
3. Теория о нашествии пришельцев имеет право на жизнь
2. Да что тут происходит, черт побери?!
1. Для тех, кому нравится черный юмор
Ответ-бонус: для крутой фотографии важен тот самый подходящий момент
Наверняка и у вас есть шедевральные фото, сделанные в нужном месте в нужное время. Покажите их нам!
Фото на превью sohailjaper/imgur, umorist/pikabu