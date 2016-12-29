20 неприлично крутых вещей, которые я куплю, когда стану миллионером
Уютный, стильный и потрясающе красивый дом — это одна из главных вещей, о которых мы мечтаем. Пусть нам пока негде развернуться со всеми своими проектами, но это никак не мешает точно знать, каким он будет.
AdMe.ru нашел 20 замечательных решений для дома мечты, один взгляд на которые уже добавляет тепла и уюта.
Чудесный домик на дереве — как мечталось в детстве
Подвесная кровать — для самого сладкого сна
Водная горка, с которой можно плюхнуться в бассейн прямо из спальни
Уютный домашний кинотеатр
Космическая кровать
Качели над водой
Спальня с раздвижными стенами
Волшебный светильник, превращающий комнату в восточный дворец
Бассейн, в котором можно выплыть на балкон
Линия доставки котов
Дом с прозрачными стенами на лесном озере
Секретная комната, дверь в которую прячется в шкафу
Стеклянный пол над шахтой лифта — когда хочется острых ощущений
Подземный гараж
Многоэтажный аквариум-лабиринт
Собственный остров в Тихом океане
Между прочим, остров у берегов Панамы действительно продается — и всего за $ 380 тысяч.
Немного безумия: гигантский диско-шар из бетономешалки
Палатка, в которой можно любоваться звездным небом
Уютнейшая библиотека, где вы останетесь наедине с книгами
Винный комод с коллекцией редких напитков
И, наконец, самая нужная вещь зимой — ванная с камином