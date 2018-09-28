20+ фотографий, посмотрев которые вы поймете, что фотограф настоящий счастливчик

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В современном мире научиться фотографировать — это лишь полдела, а вот поймать тот самый «кадр на миллион» — это уже прерогатива везунчика. Увидеть идеальную геометрию парусника на закате или запечатлеть птицу с прозрачными крыльями — вот это удача. Если вы тот человек, которого практически невозможно удивить, то посмотрите эти шедевры.

AdMe.ru нашел 20+ фотографий, на которых творческий взгляд и счастливый случай сложились просто в сногсшибательный кадр.

«Мне посчастливилось поймать эту фотографию парусника во время заката»

Выдающийся камуфляж

Тот момент, когда ты понимаешь, что они все знают

Этот кот избранный

Фотограф-универсал: и накормит, и сфотографирует

Мой друг сделал панораму, и на полпути начался дождь

Все происходило очень быстро, поэтому непонятно, борьба это или обнимашки

«Я должен сначала принять ванну, выпить чашечку кофе»

What better image to share for #SharkWeek than this year's grand-prize winner, "Harmony," Tanya Houppermans' incredible shot of a tiger shark—surrounded by a massive, shimmering bait ball—cruising a wreck off the coast of North Carolina. pic.twitter.com/70nqUkzQJe — BigPicture (@bigpicturecomp) July 23, 2018

Поймать профессионалов за работой — бесценно!

Когда лемур постиг дзен, а ты еще нет

Двойная радуга, выходящая из грузовика с радужным логотипом

Пианино из щенков

«Я немного посижу и обратно поплыву»

Вышел боинг из тумана...

Идеальность пузырьков обескураживает

Когда удачно воспользовался услугами такси

Он делает все возможное, чтобы быть полотенцем

Отражение заката в небоскребе, Бостон

Игра теней

Когда птица знает свой удачный ракурс

С этого угла здание выглядит как в 2D

Когда радуешься двум вещам одновременно: хорошему кадру и тому, что ты далеко от места, куда ударила молния