20+ фотографий, посмотрев которые вы поймете, что фотограф настоящий счастливчик
В современном мире научиться фотографировать — это лишь полдела, а вот поймать тот самый «кадр на миллион» — это уже прерогатива везунчика. Увидеть идеальную геометрию парусника на закате или запечатлеть птицу с прозрачными крыльями — вот это удача. Если вы тот человек, которого практически невозможно удивить, то посмотрите эти шедевры.
AdMe.ru нашел 20+ фотографий, на которых творческий взгляд и счастливый случай сложились просто в сногсшибательный кадр.
«Мне посчастливилось поймать эту фотографию парусника во время заката»
Выдающийся камуфляж
Тот момент, когда ты понимаешь, что они все знают
Этот кот избранный
Фотограф-универсал: и накормит, и сфотографирует
Мой друг сделал панораму, и на полпути начался дождь
Все происходило очень быстро, поэтому непонятно, борьба это или обнимашки
«Я должен сначала принять ванну, выпить чашечку кофе»
Поймать профессионалов за работой — бесценно!
Когда лемур постиг дзен, а ты еще нет
Двойная радуга, выходящая из грузовика с радужным логотипом
Пианино из щенков
«Я немного посижу и обратно поплыву»
Вышел боинг из тумана...
Идеальность пузырьков обескураживает
Когда удачно воспользовался услугами такси
Он делает все возможное, чтобы быть полотенцем
Отражение заката в небоскребе, Бостон
Игра теней
Когда птица знает свой удачный ракурс
С этого угла здание выглядит как в 2D
Когда радуешься двум вещам одновременно: хорошему кадру и тому, что ты далеко от места, куда ударила молния
Быть может, у вас тоже есть удачные кадры, которые мы могли бы использовать в следующей статье?