20+ фотографий, посмотрев которые вы поймете, что фотограф настоящий счастливчик

В современном мире научиться фотографировать — это лишь полдела, а вот поймать тот самый «кадр на миллион» — это уже прерогатива везунчика. Увидеть идеальную геометрию парусника на закате или запечатлеть птицу с прозрачными крыльями — вот это удача. Если вы тот человек, которого практически невозможно удивить, то посмотрите эти шедевры.

AdMe.ru нашел 20+ фотографий, на которых творческий взгляд и счастливый случай сложились просто в сногсшибательный кадр.

«Мне посчастливилось поймать эту фотографию парусника во время заката»

Выдающийся камуфляж

Тот момент, когда ты понимаешь, что они все знают

Этот кот избранный

Фотограф-универсал: и накормит, и сфотографирует

Мой друг сделал панораму, и на полпути начался дождь

Все происходило очень быстро, поэтому непонятно, борьба это или обнимашки

«Я должен сначала принять ванну, выпить чашечку кофе»

Поймать профессионалов за работой — бесценно!

Когда лемур постиг дзен, а ты еще нет

Двойная радуга, выходящая из грузовика с радужным логотипом

Пианино из щенков

«Я немного посижу и обратно поплыву»

Вышел боинг из тумана...

Идеальность пузырьков обескураживает

Когда удачно воспользовался услугами такси

Он делает все возможное, чтобы быть полотенцем

Отражение заката в небоскребе, Бостон

Игра теней

Когда птица знает свой удачный ракурс

С этого угла здание выглядит как в 2D

Когда радуешься двум вещам одновременно: хорошему кадру и тому, что ты далеко от места, куда ударила молния

Быть может, у вас тоже есть удачные кадры, которые мы могли бы использовать в следующей статье?

2 На склад!
5 Комментарии
  • 28 сентября 2018
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  • 14276

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